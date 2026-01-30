OE2025: Entidade Orçamental divulga hoje síntese de execução até dezembro

A Entidade Orçamental divulga esta sexta-feira, 30, a sua síntese de execução orçamental até dezembro, após o Estado ter registado um excedente de 2.836 milhões de euros até ao mês anterior.

De acordo com a síntese de novembro, verificou-se uma melhoria de 633,9 milhões de euros nas contas públicas.

Para o acréscimo verificado contribuiu uma melhoria na Segurança Social (1.455,6 milhões de euros) e na Administração Local (470,5 milhões de euros).

Em sentido contrário aparecem os saldos da Administração Central (-1.208,1 milhões de euros) e da Administração Regional (-84,2 milhões de euros).

Entre janeiro e novembro, o Estado português arrecadou 57.257,1 milhões de euros em receita fiscal, um aumento de 6,5%.

O ritmo de crescimento da receita acumulada acelerou em novembro, permitindo que nos 11 primeiros meses do ano se cumprisse 90,4% da execução da receita de impostos prevista para a totalidade de 2025 (63.370,9 milhões de euros, segundo o valor projetado pelo Governo de Luís Montenegro).

Por sua vez, os pagamentos em atraso das entidades públicas fixaram-se em 720,6 milhões de euros, o que se traduz num recuou de 140,7 milhões de euros face ao período homólogo, revelou o documento da Entidade Orçamental, antiga Direção-Geral do Orçamento (DGO).

Já o excedente da Segurança Social cresceu para 6.230,3 milhões de euros nos primeiros 11 meses do ano, acima dos 4.774,7 milhões de euros reportados até novembro de 2024.

A despesa efetiva foi de 34.708,7 milhões de euros, ficando acima do montante do período de janeiro a novembro do ano passado (32.393,3 milhões).