OE2025: Entidade Orçamental divulga hoje síntese de execução até novembro

A Entidade Orçamental divulga esta terça-feira, 30, a síntese de execução orçamental até novembro, depois de o Estado ter registado um excedente de 4.154,1 milhões de euros até outubro.De acordo com a síntese de outubro, divulgada pela Entidade Orçamental, antiga Direção-Geral do Orçamento (DGO), verificou-se uma melhoria de 829,9 milhões de euros nas contas públicas.A despesa consolidada das Administrações Públicas cresceu, face ao período homólogo, 5,6%, enquanto a despesa primária teve um acréscimo de 6,2%.Segundo a entidade, a receita fiscal do Estado atingiu 51.657 milhões de euros até outubro, uma melhoria de 5,1% face ao mesmo período de 2024.“Em outubro de 2025, a receita fiscal acumulada do subsetor Estado totalizou 51.657 milhões de euros”, lia-se na síntese de execução orçamental.O saldo das administrações públicas divulgado mensalmente pela Entidade Orçamental é em contabilidade pública, ou seja, funciona numa ótica de caixa (entradas e saídas de dinheiro), que difere da contabilidade nacional (ótica de compromisso), a que releva para as regras europeias.Para o conjunto do ano, o Governo inscreveu no Orçamento do Estado a previsão de um excedente de 0,3% do PIB. .Execução orçamental dá cada vez mais força à previsão de excedente do governo para 2025