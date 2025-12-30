OE2025: Excedente da Segurança Social aumenta para 6,2 mil milhões até novembro

O excedente da Segurança Social aumentou para 6.230,3 milhões de euros nos primeiros 11 meses do ano, crescendo em relação ao mesmo período do ano passado, mostra a síntese de execução orçamental divulgada esta terça-feira, 30.A conta consolidada da Segurança Social indica que o saldo é superior aos 4.774,7 milhões de euros registados até novembro de 2024, segundo o documento publicado pela Entidade Orçamental, serviço do Ministério das Finanças que resultou da antiga Direção Geral do Orçamento (DGO).A despesa efetiva registada nos 11 primeiros meses do ano foi de 34.708,7 milhões de euros, ficando acima do montante do período de janeiro a novembro do ano passado (32.393,3 milhões)..OE2025: Excedente da Segurança Social aumenta para 2914,1 M€ e o do estado é superior a 597 milhões