DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Economia

OE2025: Excedente da Segurança Social aumenta para 6,2 mil milhões até novembro

A conta consolidada da Segurança Social indica que o saldo é superior aos 4.774,7 milhões de euros registados até novembro de 2024, segundo a Entidade Orçamental.
Excedente da Segurança Social aumenta para 6,2 mil milhões até novembro
Excedente da Segurança Social aumenta para 6,2 mil milhões até novembroArquivo Global Imagens
Publicado a

O excedente da Segurança Social aumentou para 6.230,3 milhões de euros nos primeiros 11 meses do ano, crescendo em relação ao mesmo período do ano passado, mostra a síntese de execução orçamental divulgada esta terça-feira, 30.

A conta consolidada da Segurança Social indica que o saldo é superior aos 4.774,7 milhões de euros registados até novembro de 2024, segundo o documento publicado pela Entidade Orçamental, serviço do Ministério das Finanças que resultou da antiga Direção Geral do Orçamento (DGO).

A despesa efetiva registada nos 11 primeiros meses do ano foi de 34.708,7 milhões de euros, ficando acima do montante do período de janeiro a novembro do ano passado (32.393,3 milhões).

Excedente da Segurança Social aumenta para 6,2 mil milhões até novembro
OE2025: Excedente da Segurança Social aumenta para 2914,1 M€ e o do estado é superior a 597 milhões
OE2025
Segurança Social
Excedente

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt