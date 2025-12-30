DN DN Brasil Men's Health Women's Health
OE2025: Pagamentos em atraso recuam para mais de 720 milhões até novembro

De acordo com o documento, hoje publicado pela Entidade Orçamental (antiga DGO – Direção-Geral do Orçamento), face ao mês anterior verificou-se uma quebra de 157,5 milhões de euros.
Os pagamentos em atraso das entidades públicas fixaram-se em 720,6 milhões de euros até novembro, o que se traduz num recuou de 140,7 milhões de euros face ao período homólogo, foi anunciado esta terça-feira, 30.

“No final de novembro, os pagamentos em atraso das entidades públicas ascenderam a 720,6 milhões de euros, o que representa uma diminuição de 140,7 milhões de euros face ao mesmo período do ano anterior”, revelou a síntese de execução orçamental.

De acordo com o documento, hoje publicado pela Entidade Orçamental (antiga DGO – Direção-Geral do Orçamento), face ao mês anterior verificou-se uma quebra de 157,5 milhões de euros.

A evolução homóloga é justificada, sobretudo, por um recuo na área da saúde (-120 milhões de euros), na Administração Regional (-31,5 milhões de euros) e na Administração Local (-17,2 milhões de euros).

Este recuo foi parcialmente anulado por um aumento nas Entidades Públicas Reclassificadas (24,2 milhões de euros).

Já a variação mensal deve-se à baixa nas entidades da área da saúde (-164,7 milhões de euros).

“Para a redução dos pagamentos em atraso na área da saúde, em termos homólogos e mensais, contribuíram as entradas de capital nas Unidades de Saúde EPE destinadas exclusivamente à regularização dos pagamentos em atraso e que até novembro ascenderam a 699,1 milhões de euros”, explicou.

OE2025: Receita fiscal do Estado sobe 6,5% para mais de 57 mil milhões até novembro
