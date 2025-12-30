OE2025: Receita fiscal do Estado sobe 6,5% para mais de 57 mil milhões até novembro

O Estado português arrecadou 57.257,1 milhões de euros em receita fiscal de janeiro a novembro, um aumento de 6,5%, de acordo com a síntese de execução orçamental divulgada esta terça-feira, 30.O ritmo de crescimento da receita acumulada acelerou em novembro, permitindo que nos 11 primeiros meses do ano se cumprisse 90,4% da execução da receita de impostos prevista para a totalidade de 2025 (63.370,9 milhões de euros, segundo o valor projetado pelo Governo de Luís Montenegro).Nos impostos diretos (nos quais se destacam o IRS e IRC), o Estado obteve até novembro 24.384,6 milhões de euros, mais 3,7% do que aconteceu até novembro de 2024, mostra a síntese de execução publicada pela Entidade Orçamental (EO, serviço do Ministério das Finanças que sucedeu à antiga Direção-Geral do Orçamento).Em IRS, o Estado arrecadou 16.314,8 milhões de euros, mais 8,5% do que nos 11 primeiros meses do ano anterior e, com isso, já cumpriu 98,2% da receita prevista para a totalidade de 2025 para a cobrança deste imposto.Em IRC, o Estado arrecadou 7.760,2 milhões de euros, menos 3,8% do que no período homólogo.Nos impostos indiretos, onde são contabilizados tributos como o IVA, o ISP ou o IUC, as receitas totalizam 32.872,5 milhões de euros até novembro, um crescimento de 8,8% face ao período comparável de 2024.A receita fiscal do conjunto das Administrações Públicas – que não abrange apenas o Estado, mas também serviços e fundos autónomos, a Segurança Social e as administrações regional e local – totalizou 64.151,1 milhões de euros nos 11 primeiros meses do ano, subindo 6,8% em termos homólogos.O aumento da receita em 4.104,1 milhões de euros “assentou na evolução da receita do Estado, em especial do IVA (9,6%) e do IRS (8,5%), registando-se ainda acréscimos significativos no ISP (9,3%) e no Imposto sobre o Tabaco (8,2%), enquanto o IRC evidenciou uma quebra (-3,8%)”, indica a Entidade Orçamental..Receita fiscal do Estado sobe para 52 mil milhões até outubro e pagamentos em atraso aumentam para 871 milhões