DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Economia

OE2026: Anafre considera que este é o pior orçamento dos últimos cinco anos

Associação Nacional de Freguesias (Anafre) deu um parecer negativo à proposta de OE pelo terceiro ano consecutivo e destacou que a proposta para 2026 “reflete uma perda de receitas para as freguesias”
Jorge Veloso, presidente da Associação Nacional de Freguesias
Jorge Veloso, presidente da Associação Nacional de FreguesiasFoto: Gonçalo Delgado/Global Imagens
Publicado a

A Associação Nacional de Freguesias considerou esta quinta-feira, 30, que o Orçamento do Estado para 2026 (OE2026) é o pior dos últimos cinco anos e insuficiente para o funcionamento destas autarquias, reafirmando a necessidade da revisão da Lei das Finanças Locais.

A Associação Nacional de Freguesias (Anafre) deu um parecer negativo à proposta de OE pelo terceiro ano consecutivo e hoje destacou que a proposta para 2026 “reflete uma perda de receitas para as freguesias”, numa audição no âmbito da proposta de Orçamento do Estado para 2026.

“E porque é que eu digo que é o pior orçamento dos últimos cinco anos? Eu baseio-me nos factos. Em 2023, nós tivemos um aumento de 5,89% de todas as receitas. Em 2024, tivemos 19,17%. Em 2025 tivemos 13,50%. Em 2026 vamos ter 2,5%. Isto é factual. Isto reflete, com certeza, e é a opinião também dos meus colegas, uma perda de receitas para as freguesias”, disse Jorge Veloso, presidente da Anafre.

O autarca admitiu que a proposta está perto do valor mínimo previsto na Lei das Finanças Locais (LFL), mas “é um valor exíguo, é muito pouco” e insuficiente para que as freguesias cumpram os seus compromissos.

Reiterou, por isso, a necessidade de revisão desta lei, um processo que é pedido pelos autarcas e tem vindo a ser protelado nos últimos anos, e agora é remetido para 2026/2027.

Jorge Veloso destacou ainda que já é o terceiro ano em que a Anafre apresentou um parecer desfavorável e continua a manter as mesmas propostas que tem apresentado nos últimos anos.

“O que quer dizer que não nos ouviram”, disse.

Jorge Veloso, presidente da Associação Nacional de Freguesias
Anafre pede que partidos confirmem com urgência voto a favor da desagregação de freguesias

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt