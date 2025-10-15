OE2026: ANAV aponta lacunas relativas ao Turismo

A Associação Nacional de Agências de Viagens (ANAV) expressou satisfação pelo reconhecimento do turismo como um setor estratégico no Orçamento do Estado para 2026. A associação destacou medidas como o reforço da promoção internacional de Portugal, investimentos em conectividade aérea e iniciativas de digitalização e sustentabilidade, considerando-as “positivas”.Miguel Quintas, presidente da ANAV, afirmou que “o Governo demonstra visão ao reforçar a internacionalização e a sustentabilidade do setor, mas continua a faltar uma resposta concreta às necessidades operacionais das agências de viagens, que são quem leva o Turismo ao terreno”.Apesar de seis das dez medidas propostas pela ANAV encontrarem correspondência parcial no orçamento, a associação sublinha que persistem lacunas significativas em áreas essenciais. Entre as medidas não cumpridas, destaca-se a redução do IVA nos serviços de intermediação, que não sofreu alterações, e a falta de um programa de vouchers para jovens, que poderia estimular a procura interna.“A ANAV quer trabalhar em conjunto com o Governo para que o próximo orçamento retificativo inclua medidas de impacto direto, como o subsídio ao turismo interno e a criação de uma linha de crédito reembolsável para as agências de viagens”, acrescentou Miguel Quintas.A ANAV reafirmou a sua disponibilidade para colaborar com entidades públicas e privadas, visando construir uma política de turismo que valorize tanto a atração internacional como o fortalecimento do mercado interno e a modernização das agências de viagens em Portugal..Procura de viagens para o verão bate novo recorde. "Mais oferta houvesse, mais se vendia", dizem agências