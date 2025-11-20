OE2026: Falta de dados sobre ganhos dos jogadores online impede quantificar eventual tributação, diz UTAO

A falta de informação sobre os ganhos líquidos dos jogadores de jogos e apostas ‘online’ impede a quantificação pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) do impacto orçamental da proposta do Livre para tributação desses valores em sede de IRS.“As entidades contactadas informaram de que não dispõem de qualquer conjunto de dados solicitado pela UTAO, constatando-se assim a existência de uma lacuna na informação disponível, bem como nos mecanismos e procedimentos geradores de dados relativos aos ganhos obtidos por jogadores em jogos e apostas ‘online’”, lê-se num relatório hoje divulgado por aquele organismo.A proposta de Lei n.º 37/XVII/1.ª, relativa ao Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), é uma iniciativa legislativa do grupo parlamentar do Livre que visa introduzir a tributação em sede do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) aos ganhos líquidos anuais superiores a 500 euros obtidos em jogos e apostas ‘online’ por jogadores individuais nas plataformas licenciadas em Portugal.Neste sentido, o partido solicitou à UTAO a avaliação do respetivo impacto orçamental.Atualmente, o enquadramento fiscal da atividade de jogos e apostas ‘online’ no país recai exclusivamente sobre os operadores licenciados, não estando os ganhos obtidos pelos jogadores sujeitos a tributação ou a quaisquer obrigações declarativas.No relatório hoje divulgado, os técnicos que dão apoio aos deputados no parlamento dizem ter solicitado, sem sucesso, um conjunto de dados junto da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) e da Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online (APAJO).Contudo, referem, a atual ausência de tributação e de obrigação declarativa é “um entrave à existência de informação estruturada e, sobretudo, de procedimentos e mecanismos que permitam aferir os ganhos dos jogadores”.“A ausência absoluta de dados disponíveis sobre ganhos líquidos inviabiliza, no atual contexto, o exercício quantitativo de avaliação do impacto orçamental” da proposta do Livre, conclui a UTAO, acrescentando que só a alteração da situação atual, “criando mecanismos e procedimentos que suprimam a lacuna na informação disponível”, poderá permitir esta quantificação.No relatório, os técnicos do parlamento afirmam ainda que a tributação sobre os ganhos em jogos e apostas ‘online’ “pode, potencialmente, visar atenuar a externalidade negativa associada a comportamentos aditivos”, mas consideram que este objetivo pode ficar comprometido pelo facto de a tributação não incidir diretamente sobre o preço de cada aposta — “onde o sinal económico seria mais imediato” —, mas apenas sobre os ganhos líquidos anuais dos jogadores.“Assim, o seu efeito dissuasor pode ser mais limitado do que o de uma tributação que atua diretamente sobre a frequência ou o valor das apostas”, notam.Adicionalmente, a UTAO refere que alguns efeitos da implementação da tributação proposta pelo Livre “dependerão da reação dos operadores e da sensibilidade dos jogadores num mercado particularmente permeável a alterações regulatórias”..PS pede regulação ao jogo online, que rende 300 milhões de euros ao ano