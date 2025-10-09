OE2026: Governo prevê receita com impostos indiretos a subir 5,1%

A receita que resulta dos impostos indiretos (IVA, por exemplo) deve voltar a aumentar em 2026, na ordem de 5,1%, até aos 38.450 milhões de euros.Os dados estão inscritos na proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2026), entregue pelo ministro das Finanças esta quinta-feira, 9 de outubro, na Assembleia da República. O Governo prevê, de resto, que a receita com impostos indiretos atinja os 36.584 milhões de euros em 2025, o que significa uma subida de 8,5% face ao ano passado (33.697 milhões em 2024).Ora, a proposta inclui novo aumento neste âmbito, ainda que menos acentuado, na ordem de 5,1%, em 2026. Uma vez mais, trata-se de uma subida mais vincada do que aquela que se verifica nos impostos diretos, cuja receita deve avançar 3,7% face a 2025, até aos 29.467 milhões de euros.De resto, o Executivo antevê ainda que a receita fiscal (soma dos impostos diretos e indiretos) suba 4,5% em 2026, por comparação com o ano anterior. Assim sendo, deverá atingir 67.918 milhões de euros.Receita com IVA supera os 27 mil milhões de euros O documento divide os dados por cada um dos impostos e permite saber que o IVA vai voltar a registar, sem surpresa, o maior volume de receita. A proposta aponta para uma subida de 5,1% a este nível, em 2026, até aos 27.489 milhões de euros.Simultaneamente, o Imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP) avança 4,6% e atinge os 4.254 milhões de euros (4.254 milhões previstos para 2025)..OE2026: Orçamento da Cultura cresce 22% para 638,1 milhões, incluindo verbas do PRR.OE2026: Justiça com aumento de 13,5% e 87,4 milhões para obras de qualificação e construção