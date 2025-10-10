DN DN Brasil Men's Health Women's Health
OE2026: Governo quer IVA a 6% na transformação da azeitona em azeite

Até março, o serviço beneficiava de IVA reduzido, mas a transposição de uma diretiva europeia fê-lo passar para o grupo dos 23%. A 1 de janeiro, pode voltar a 6%, caso a medida passe no Parlamento.
Leonel de Castro / Global Imagens
Publicado a

O Governo propôs à Assembleia da República a redução do IVA para 6% na transformação de azeitona em azeite. A medida faz parte da proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), que foi entregue na quinta-feira, dia 9 de outubro.

Trata-se de uma cedência às exigências de trabalhadores do setor. Isto depois de o mesmo imposto ter subido de 6% para 23% em março, devido à transposição de uma diretiva europeia que ditou a revogação do IVA reduzido para aquela forma de prestação de serviços.

O objetivo passa por fazer uma alteração à lista I anexa ao Código do IVA, que engloba os bens e serviços que beneficiam de taxa de IVA reduzida. É referente às “operações de transformação de azeitona em azeite” e, caso seja aprovada, vai entrar em vigor no dia 1 de janeiro de 2026.

