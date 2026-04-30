OE2026: INE divulga hoje estimativa rápida do PIB do 1.º trimestre

O INE publica esta quinta-feira, 30, a estimativa das contas nacionais do primeiro trimestre, com uma primeira projeção sobre a variação do Produto Interno Bruto (PIB), depois de o país ter crescido 1,9% em 2025.

A estimativa é divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) às 09:30.

A publicação permitirá conhecer a evolução da produção de riqueza na economia portuguesa, a partir de estimativas rápidas das taxas de variação do PIB trimestral em volume.

Os dados são divulgados 30 dias após o trimestre em relação ao qual dizem respeito.

No quarto trimestre de 2025, o PIB cresceu 1,9% em relação ao mesmo período de 2024, após uma variação homóloga de 2,2% no terceiro trimestre.

No conjunto do ano, a economia portuguesa registou um crescimento de 2,9% em 2025, o que representou uma desaceleração de 0,3 pontos percentuais em relação a 2024.

O resultado ficou abaixo da projeção de 2% apresentada pelo Governo em outubro de 2025.

Para este ano, o executivo prevê uma variação do PIB de 2,3%, segundo o valor inscrito no relatório do Orçamento do Estado para 2026 (OE 2026), apresentado em outubro.

Em abril, o Conselho das Finanças Públicas (CFP) reviu em baixa em 0,2 pontos percentuais a perspetiva de crescimento para este ano face ao que previa em setembro, contando agora que o PIB suba 1,6% em 2026, em vez de 1,8%.