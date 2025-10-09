Miranda Sarmento: "Maioria dos trabalhadores terá aumentos salariais superiores a 3,6%"

"Creio que a esmagadora maioria dos trabalhadores terá aumentos salariais superiores a 3,6%, terá um desagravamento fiscal" este ano, disse o ministro das Finanças.A redução na fatura do IRS, este ano, surge na sequência de um conjunto de medidas tomadas no OE 2025 e de outras, legisladas já depois, em julho, que aliviaram mais a carga do imposto.Já no próximo ano, as benesses devem ser muito menores.Segundo a proposta de OE, "em 2026, prevê-se que o valor da receita fiscal em sede de IRS aumente para 19.496 milhões de euros, o que representa um crescimento de 5% face à execução estimada para 2025, traduzindo-se em mais 937 milhões de euros"."Para 2026, a estimativa de crescimento da receita do IRS, apesar da redução das taxas marginais, resulta principalmente da previsão de evolução favorável do mercado de trabalho — tanto para o emprego, como para remuneração por trabalhador".Do lado dos benefícios fiscais, "prevê-se que a despesa fiscal do Estado em sede de IRS ascenda a 3465,9 milhões de euros no ano de 2026, o que representa, face à estimativa de 2025, um decréscimo de 1,3%".