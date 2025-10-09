OE2026: Negócios Estrangeiros com subida de 10,7% para reforçar a posição estratégica de Portugal no mundo

O Ministério dos Negócios Estrangeiros, liderado por Paulo Rangel, terá uma dotação de 485,4 milhões de euros para 2026, valor que, segundo o Relatório do Orçamento do Estado divulgado esta quinta-feira, 9 de outubro, representa um crescimento de 10,7% face à estimativa de 2025. Deste valor, 398,8 milhões dizem respeito a receitas de impostos. O objetivo estratégico da diplomacia portuguesa para o próximo ano é, de acordo com o mesmo documento, reforçar a posição e relevância política e geoestratégica do país no cenário internacional. Neste sentido, o programa de política externa e assuntos europeus terá uma dotação de 92 milhões de euros, sendo a maior fatia (86 milhões) destinada a uma das “grandes apostas deste governo a curto prazo” - a candidatura de Portugal para o Conselho de Segurança das Nações Unidas no biénio 2027-2028, tendo em vista conseguir a sua eleição como membro não permanente em junho do próximo ano – mas também no apoio aos esforços de paz, designadamente, mas não exclusivamente, os promovidos pela ONU. Os restantes seis milhões destinam-se ao reforço do papel de Portugal na Europa, destacando-se a participação nas negociações do próximo Quadro Financeiro Plurianual, a realização de iniciativas para a comemoração da adesão de Portugal à União Europeia (que fará 40 anos em 2026) e ações de promoção para o reforço da presença de portugueses em instituições europeias. Em atualização.OE2026 projeta crescimento económico de 2% para 2025 e 2,3% para 2026