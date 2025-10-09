DN DN Brasil Men's Health Women's Health
OE2026: Negócios Estrangeiros com subida de 10,7% para reforçar a posição estratégica de Portugal no mundo

Pasta tutelada por Paulo Rangel terá uma dotação de 485,4 milhões de euros para 2026.
Paulo Rangel, Ministro dos Negócios Estrangeiros
Paulo Rangel, Ministro dos Negócios Estrangeiros
O Ministério dos Negócios Estrangeiros, liderado por Paulo Rangel, terá uma dotação de 485,4 milhões de euros para 2026, valor que, segundo o Relatório do Orçamento do Estado divulgado esta quinta-feira, 9 de outubro, representa um crescimento de 10,7% face à estimativa de 2025. Deste valor, 398,8 milhões dizem respeito a receitas de impostos. O objetivo estratégico da diplomacia portuguesa para o próximo ano é, de acordo com o mesmo documento, reforçar a posição e relevância política e geoestratégica do país no cenário internacional. 

Neste sentido, o programa de política externa e assuntos europeus terá uma dotação de 92 milhões de euros, sendo a maior fatia (86 milhões) destinada a uma das “grandes apostas deste governo a curto prazo” - a candidatura de Portugal para o Conselho de Segurança das Nações Unidas no biénio 2027-2028, tendo em vista conseguir a sua eleição como membro não permanente em junho do próximo ano – mas também no apoio aos esforços de paz, designadamente, mas não exclusivamente, os promovidos pela ONU. Os restantes seis milhões destinam-se ao reforço do papel de Portugal na Europa, destacando-se a participação nas negociações do próximo Quadro Financeiro Plurianual, a realização de iniciativas para a comemoração da adesão de Portugal à União Europeia (que fará 40 anos em 2026) e ações de promoção para o reforço da presença de portugueses em instituições europeias. 

OE2026 projeta crescimento económico de 2% para 2025 e 2,3% para 2026
