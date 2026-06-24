OE2026: Portugal com défice de 0,7% no arranque do ano

Portugal arrancou o ano com um défice orçamental de 0,7% do PIB, segundo os dados relativos ao primeiro trimestre divulgados esta quarta-feira, 24 de junho, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Considerando os valores trimestrais e não o ano acabado no trimestre, o saldo das AP no 1.º trimestre de 2026 fixou-se em -510 milhões de euros, correspondendo a -0,7% do PIB, o que compara com 0,0% no período homólogo", lê-se no destaque do INE.

A receita total cresceu 6%, abaixo do crescimento de 7,9% da despesa total.

Olhando para as componentes da receita, "o crescimento de 5,5% da receita corrente decorre, sobretudo, dos aumentos nas contribuições sociais (7,1%) e nos impostos sobre a produção e importação (4,3%) e, em menor medida, dos acréscimos registados na outra receita corrente (14,4%) e nas vendas (10,7%)".

A receita de capital subiu 29% devido ao aumento de receita do Plano de Recuperação e Resiliência.