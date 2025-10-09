OE2026: Segurança Interna com reforço de 11,3% no orçamento e reorganização à vista na PSP e GNR

Sendo a segurança um ponto forte da agenda política do atual Governo, não é, pois, uma surpresa que o orçamento para 2026 para o setor tenha tido um aumento. O Programa Orçamental da Segurança Interna apresenta um total de 3198,6 milhões de euros de previsão de receita total consolidada e de 3162,7 milhões de euros de dotação de despesa total consolidada, representando um acréscimo de 11,3% face à estimativa de execução até final de 2025, segundo o relatório do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), apresentado nesta quinta-feira, dia 9 de outubro.De salientar o reforço da aquisição de bens e serviços num montante de 134,9 milhões de euros relativo à Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos para as Forças e Serviços de Segurança, representando uma subida de 36,8%, o mais elevado das dotações específicas."O Governo estabeleceu no seu programa para a legislatura uma estratégia de valorização e capacitação das forças e serviços de segurança e de aposta no policiamento mais próximo e eficaz, garantindo a articulação com as autarquias locais e com as polícias municipais", é escrito. Acrescenta-se ainda que há a intenção de uma "reorganização de funções na PSP e na GNR, contemplando a libertação dos operacionais de tarefas administrativas e a modernização de infraestruturas e equipamentos, com incorporação de tecnologia de ponta".Está ainda assumido no documento o compromisso de "reforçar significativamente o efetivo das forças de segurança, de investir na melhoria das suas infraestruturas e equipamentos, melhorando a taxa de execução do respetivo Decreto-Lei de Programação, de incrementar a utilização de videovigilância e vigilância eletrónica e de promover a sua formação nas áreas de violência doméstica e do namoro, entre outras".