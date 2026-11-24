A Comissão Europeia considerou esta terça-feira, 24 de novembro, que um défice de 0,2% do PIB ainda é “uma posição orçamental próxima do equilíbrio”, no dia em que Bruxelas deu ‘luz verde’ à proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

“Naturalmente, nesta fase, não posso comentar em detalhe as discussões orçamentais que estão a decorrer neste momento, [mas] em teoria, o défice de 0,2% do PIB que mencionou continuaria também a enquadrar-se no critério de uma posição orçamental próxima do equilíbrio”, reagiu o comissário europeu da Economia, Valdis Dombrovskis, em conferência de imprensa de apresentação do pacote de outono do semestre europeu, na cidade francesa de Estrasburgo.

A posição da Comissão Europeia surge no dia em que o Governo português estimou que, com as alterações ao OE2027 aprovadas no parlamento, o saldo orçamental será negativo em 525 milhões de euros no próximo ano, o equivalente a um défice de 0,2% do PIB.

Hoje mesmo, Bruxelas considerou que a proposta de OE2027, entregue por Lisboa a Bruxelas em outubro, está “em conformidade” com as regras orçamentais da União Europeia, mas avisou que Portugal “corre o risco” de aumentar a despesa pública acima do recomendado.

“A nossa avaliação baseia-se no projeto de plano orçamental apresentado pelo Governo e, de acordo com esse plano, Portugal cumpre os requisitos das regras orçamentais da União Europeia, uma vez que o saldo orçamental está próximo do equilíbrio”, reforçou Valdis Dombrovskis na conferência de imprensa.