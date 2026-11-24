As propostas do Orçamento do Estado para 2027 já aprovadas na especialidade trazem alívios financeiros aos orçamentos familiares, contudo, ficam aquém do necessário para amortecer a pressão económica sobre a classe média. A avaliação é da DECO PROteste, que alerta para a persistência de assimetrias fiscais e bancárias e apela a ajustamentos antes da votação final global na Assembleia da República.

No setor imobiliário, o aumento do limite máximo de dedução das rendas em sede de IRS para mil euros e a criação da Garantia Pública de Segurança no Arrendamento Habitacional são classificados como medidas positivas, mas parciais. Para a associação de defesa dos consumidores, o apoio ao mercado de arrendamento deve ser contrabalançado com o regresso da dedução dos juros nos contratos de crédito à habitação próprios.

"A conjugação destas duas medidas permitiria assegurar uma resposta mais equilibrada às dificuldades das famílias, independentemente do regime de ocupação da habitação, contribuindo para uma maior justiça fiscal", defende a DECO PROteste.

No plano financeiro, a eliminação definitiva da comissão de amortização antecipada nos empréstimos à habitação com taxa variável foi saudada pela organização. A suspensão temporária desta taxa em 2024 e 2025 permitiu às famílias "poupar cerca de 86 milhões de euros", promovendo o abate das dívidas e a concorrência bancária.

No entanto, a DECO PROteste adverte que a medida cria uma discriminação penalizadora para quem optou por estabilidade contratual. A retenção da comissão de 2% sobre o capital amortizado nos empréstimos a taxa fixa ou no período inicial da taxa mista deixa desprotegida a maioria das famílias, dado que "mais de 80% dos novos contratos de crédito à habitação são celebrados com taxa mista". Para estes casos, a entidade exige a redução do teto da penalização para 0,5%, alinhando-o com o crédito ao consumo.

Já a calendarização até junho de 2027 para a implementação do seguro obrigatório contra catástrofes é acompanhada de reservas. Embora reconheça a relevância de proteger o património privado contra eventos climáticos extremos, a organização adverte para o risco de custos excessivos sobre o consumidor.

"É fundamental assegurar que a criação de um seguro obrigatório não representa um encargo desproporcionado para as famílias", aponta a DECO PROteste, exigindo a divulgação pública dos critérios de cálculo dos prémios e do modelo de financiamento do fundo gerido pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF).

Paralelamente, o regresso do IVA zero a um cabaz de bens alimentares essenciais durante o primeiro trimestre de 2027 e o reforço do Complemento Solidário para Idosos para 720 euros são encarados como alívios necessários para as populações vulneráveis. Contudo, a DECO PROteste avisa que a eficácia da taxa zero exigirá uma rigorosa fiscalização "da evolução dos preços e das margens de comercialização dos produtos abrangidos", evitando que a borla fiscal seja absorvida pela cadeia de distribuição.