OE2027: Governo diz que medidas do PS levariam a défice de 0,2% do PIB no próximo ano

O ministro das Finanças disse esta segunda-feira que as propostas socialistas para o Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) causariam um défice de 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB), em vez do esperado excedente orçamental de 0,1% do PIB.

“Tendo o orçamento um superavit [excedente] de cerca de 250 milhões [de euros], o Partido Socialista colocará - se aprovar estas medidas, mesmo que aprove as medidas de compensação - o próximo ano com um défice na ordem dos 500 milhões, ou seja, passamos de um superavit de 0,1% do PIB para um défice de 0,2% do PIB”, disse Joaquim Miranda Sarmento.

Falando à imprensa portuguesa em Bruxelas no dia em que os ministros das Finanças do euro e da União Europeia se reúnem na capital belga, o governante português da tutela apontou: “Nós sabemos que as propostas do Chega são irrealistas, mas preocupa-nos algumas propostas do PS”.

“O PS, com as propostas que apresenta, pretende que o país no próximo ano tenha um défice orçamental e eu passo a explicar porquê”, disse o ministro, aludindo às propostas socialistas de redução do IVA dos combustíveis e dos bens alimentares durante o primeiro trimestre de 2027, bem como à suspensão da descida de um ponto percentual do IRC e da redução da taxa de IRS aplicável às rendas moderadas, de 25% para 10%, como medidas de compensação da perda de receita fiscal.