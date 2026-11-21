O ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, insistiu hoje, 21 de novembro, que deve haver contenção na aprovação de medidas orçamentais e pediu responsabilidade aos partidos da oposição, registando que os mercados contam com esse equilíbrio.

“É importante que esse impacto seja contido, porque nós prevemos, para o próximo ano, um pequeno excedente orçamental. Do ponto de vista do sinal para os investidores, para os mercados, para os agentes económicos – nacionais e externos –, é muito importante manter esse sinal de equilíbrio e de redução da dívida pública, portanto, é preciso que todos tenham essa responsabilidade”, disse Miranda Sarmento.

O ministro falou à margem da cerimónia oficial da reabertura do Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, tendo as declarações sido transmitidas pela SIC. Miranda Sarmento reforçou que algumas das medidas aprovadas pela oposição “colocam o país em risco de ter um défice orçamental”.

“Tudo faremos para evitar isso, mas é preciso responsabilidade de todos, do Governo, mas também das oposições, que nos últimos três dias aprovaram medidas que custam ao país no próximo ano e colocam em causa o equilíbrio das contas públicas”, acrescentou.

Questionado sobre se parte da receita do Estado pode contribuir para um aumento da componente para a cultura no Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), Miranda Sarmento registou que desde o primeiro Orçamento de Estado do Governo da AD que tem “aumentado significativamente a dotação da cultura”, bem como através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“Queremos continuar a investir na cultura, sobretudo nos nossos museus, na nossa rede de monumentos, na preservação do património. Isso é muito importante e tem sido feito esse esforço”, assegurou.

Na sexta-feira, o ministro já tinha apontado que as propostas do Partido Socialista para o OE2027 causariam um défice entre 0,3% e 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB).

O governante já tinha acusado Chega e o PS de criarem um "bloco fatal" e "um proto-governo" nas votações do OE2027 e de estarem "totalmente empenhados que país tenha défice" no próximo ano.

"É o governo do bloco fatal", afirmou hoje Joaquim Miranda Sarmento, referindo-se ao Chega e ao PS, no arranque do terceiro dia de debate na especialidade da proposta do OE2027.

Para o Governo, os dois partidos juntaram-se "para fazer tudo ao contrário daquilo que deve ser feito", levando à formação "de um proto-governo na Assembleia da República", em que "o PS trabalha" e apresenta propostas e "depois o Chega decide".