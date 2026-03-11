Oferta limitada e forte procura mantêm preços na habitação elevados, diz Fitch

A Fitch não antecipa uma inversão na tendência de subida dos preços da habitação em Portugal, porque existe uma oferta limitada e a procura é forte, tanto por portugueses como estrangeiros.

Juan Garcia, diretor sénior de Financiamento Estruturado e Ratings de Títulos da Fitch, disse hoje num 'webinar' sobre as perspetivas para Portugal não ver uma inversão dos preços da habitação "por causa da oferta limitada e porque a procura é forte por nacionais e também estrangeiros", que podem ser europeus ou de outras partes do globo.

O analista salientou que continuam a existir dificuldades no acesso à habitação, nomeadamente porque o ritmo do aumento nominal nos preços é mais rápido que a subida dos salários.

Neste cenário, "não vemos uma inversão nos preços das casas no curto prazo", disse.

A Fitch foi também questionada sobre possíveis riscos para a banca derivados dos créditos à habitação, mas Julien Grandjean, diretor de Ratings Bancários, disse não ver desvios significativos.

"O aumento nos preços é motivado pela procura alta e oferta limitada", reiterou, acrescentando que o Banco de Portugal "tem requisitos muito apertados para os créditos que os bancos têm de cumprir", pelo que "há outra camada de prudência".

Além disso, nos créditos mais recentes tem-se verificado um aumento na taxa fixa e mista, o que traz mais estabilidade, notou o analista.

A Fitch prevê um aumento do preço nominal das casas de 15% em 2026, após um crescimento recorde dos preços em 2025, de 18%.