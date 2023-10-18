DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Ofertas de trabalho caíram em agosto

Relatório da Fundação José Neves declara que "os resultados do mês do agosto são mesmo os mais baixos de 2023 em matéria de ofertas de emprego".
O mês de agosto registou uma baixa no que às ofertas de emprego diz respeito. Quando em comparação com julho, a Fundação José Neves (FJN) aponta um decréscimo de 26%, e de 52% em relação a junho. Reforça o insight da FJN que "os resultados do mês do agosto são mesmo os mais baixos de 2023 em matéria de ofertas de emprego".

Na mesma onda e em comparação com o mês de agosto do ano passado, este ano existiram menos 63% de vagas de trabalho a serem disponibilizadas e menos 46% em 2021.

Perante esta diminuição "94% das profissões Brighter Future registaram uma redução do volume de ofertas comparativamente ao período homólogo de 2022", diz a FJN. Assim, as vagas para Pessoal de informação administrativa, Empregados de mesa e bar, Empregados dos centros de chamadas, Operadores de caixa e outros trabalhadores relacionados com vendas, Vendedores e encarregados de lojas, Empregados de aprovisionamento, armazém, de serviços de apoio à produção e transportes e Motoristas de veículos pesados e de autocarros, tiveram uma quebra superior a 78%, o que equivale a mais de 400 ofertas em termos absolutos.

Por outro lado, e apesar de se encontrarem em menor número, as ofertas para Técnicos operadores das tecnologias de informação e comunicação (TIC), Especialistas e Engenheiros do ambiente, Inspetores e técnicos da saúde, do trabalho e ambiente e Analistas e programadores de software e aplicações, subiram 25%.

Revela, também, a análise da FJN que ao longo do tempo as profissões mais desejadas mantêm-se consistentes. E assim, seis profissões do top 10 das profissões mais procuradas em agosto de 2023 também estavam entre as mais procuradas em agosto de 2022. Analistas de sistemas, Programadores de software e Diretores de Investigação e desenvolvimento são as três profissões que mais pessoas procuram.

E as quatro que saíram da lista das mais procuradas, em agosto deste ano, foram Empregados de mesa e bar; Empregados dos centros de chamadas; Vendedores e encarregados de lojas; Motoristas de veículos pesados e de autocarros.

As posições destas foram ocupadas pela procura de vagas como Engenheiros biomédicos, de engenhos explosivos, de salvamento marítimo, de materiais, óticos e de segurança; Especialistas em publicidade e marketing; Contabilistas, auditores, revisores oficiais de contas e similares e Empregados de escritório, técnicos de secretariado e operadores de processamento de dados.

Sem alterações estão os Representantes comerciais, que mantêm o oitavo lugar da lista, sendo que os Especialistas em publicidade e marketing encontram-se agora em sexto lugar, do top 10.

