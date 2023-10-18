Ofertas de trabalho caíram em agosto

O mês de agosto registou uma baixa no que às ofertas de emprego diz respeito. Quando em comparação com julho, a Fundação José Neves (FJN) aponta um decréscimo de 26%, e de 52% em relação a junho. Reforça o insight da FJN que "os resultados do mês do agosto são mesmo os mais baixos de 2023 em matéria de ofertas de emprego"..Na mesma onda e em comparação com o mês de agosto do ano passado, este ano existiram menos 63% de vagas de trabalho a serem disponibilizadas e menos 46% em 2021..Perante esta diminuição "94% das profissões Brighter Future registaram uma redução do volume de ofertas comparativamente ao período homólogo de 2022", diz a FJN. Assim, as vagas para Pessoal de informação administrativa, Empregados de mesa e bar, Empregados dos centros de chamadas, Operadores de caixa e outros trabalhadores relacionados com vendas, Vendedores e encarregados de lojas, Empregados de aprovisionamento, armazém, de serviços de apoio à produção e transportes e Motoristas de veículos pesados e de autocarros, tiveram uma quebra superior a 78%, o que equivale a mais de 400 ofertas em termos absolutos..Por outro lado, e apesar de se encontrarem em menor número, as ofertas para Técnicos operadores das tecnologias de informação e comunicação (TIC), Especialistas e Engenheiros do ambiente, Inspetores e técnicos da saúde, do trabalho e ambiente e Analistas e programadores de software e aplicações, subiram 25%..Revela, também, a análise da FJN que ao longo do tempo as profissões mais desejadas mantêm-se consistentes. E assim, seis profissões do top 10 das profissões mais procuradas em agosto de 2023 também estavam entre as mais procuradas em agosto de 2022. Analistas de sistemas, Programadores de software e Diretores de Investigação e desenvolvimento são as três profissões que mais pessoas procuram..E as quatro que saíram da lista das mais procuradas, em agosto deste ano, foram Empregados de mesa e bar; Empregados dos centros de chamadas; Vendedores e encarregados de lojas; Motoristas de veículos pesados e de autocarros..As posições destas foram ocupadas pela procura de vagas como Engenheiros biomédicos, de engenhos explosivos, de salvamento marítimo, de materiais, óticos e de segurança; Especialistas em publicidade e marketing; Contabilistas, auditores, revisores oficiais de contas e similares e Empregados de escritório, técnicos de secretariado e operadores de processamento de dados..Sem alterações estão os Representantes comerciais, que mantêm o oitavo lugar da lista, sendo que os Especialistas em publicidade e marketing encontram-se agora em sexto lugar, do top 10.