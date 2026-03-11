OPEP mantém previsões para procura e oferta de petróleo e crescimento económico mundial

A OPEP manteve esta quarta-feira, 11, as previsões da procura e da oferta de petróleo, e de crescimento económico mundial, num relatório com dados de antes do início dos ataques dos EUA e Israel contra o Irão, em 28 de fevereiro.

O relatório mensal da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) inclui os dados de produção petrolífera apenas até ao mês passado, e mostra que tanto o Irão como outros países produtores da região produziram mais do que em janeiro.

Assim, o Irão extraiu em fevereiro quase 3,2 milhões de barris diários, mais 1% que em janeiro, segundo dados de fontes independentes, referidos no relatório.

O relatório lembra que na última semana de fevereiro, mesmo antes dos ataques, o preço do petróleo subiu devido aos "desenvolvimentos no Médio Oriente".

Sem mencionar conflitos concretos, a OPEP fala do encarecimento do petróleo por possíveis interrupções no fornecimento associadas a "acontecimentos geopolíticos no Médio Oriente e na Europa de Leste".

A OPEP estima que se espera que continue em 2026 o impulso do crescimento económico, que prevê em 3,1%, e continue em 2027 com 3,2%, os mesmos dados que nos cálculos do mês passado.

Os analistas do cartel do petróleo apontam que, embora "os acontecimentos geopolíticos atuais exijam um acompanhamento próximo", espera-se que o "sólido" crescimento nos EUA, China ou Índia, e o "constante" na Europa, Japão, Brasil ou Rússia, apoiem uma dinâmica de alta que se acelerará até mesmo em 2027.

Assim, a OPEP manteve as previsões de consumo de petróleo de 106,5 milhões de barris diários em 2026 e de 107,8 milhões de barris diários em 2027.

O grupo petrolífero estima que o crescimento de 1,3% da procura em relação a 2025 seja impulsionado pelos combustíveis para o transporte e por uma sólida atividade industrial, agrícola e de construção nos países não pertencentes à OCDE, o grupo de nações mais industrializadas.

A China e a Índia continuam a ser os países que mais puxam pela procura, somando mais de 20% do total mundial.

Igualmente, a OPEP manteve as previsões para a oferta petrolífera, tanto dos concorrentes, como da aliança que mantém com outras 10 nações petrolíferas, incluindo a Rússia e o México.