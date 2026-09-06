OPEP+ mantém produção de petróleo em outubro após meses de aumentos

A aliança OPEP+, liderada pela Rússia e pela Arábia Saudita, vai manter a oferta de petróleo em outubro, depois de meses de aumentos, enquanto se mantém uma negociação para distribuir as quotas de produção entre os 21 membros.

A decisão sobre a produção em outubro foi tomada numa conferência realizada por meios digitais entre os ministros do setor da Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Kuwait, Cazaquistão, Argélia e Omã, segundo um comunicado da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), com sede em Viena.

“Os sete países participantes decidiram manter para outubro de 2026 a produção exigida para setembro de 2026”, refere o documento.

Esta medida interrompe a estratégia destes sete países de ir aumentando a produção de modo a reverter gradualmente, há mais de um ano, dois cortes voluntários na produção que aplicaram em 2023.

A mais recente fase do plano consistiu no aumento de 188 mil barris por dia, acordado há um mês e que entrou em vigor a 1 de setembro.

Ao mesmo tempo, continuam em vigor até ao final do ano as reduções obrigatórias na produção de todos os membros da aliança, com exceção do Irão, Líbia e Venezuela. A próxima reunião para avaliar o mercado vai ocorrer a 4 de outubro.

Vários dos 21 membros da aliança OPEP+, que junta 11 Estados-membros e outras dez nações produtoras de petróleo, continuam a enfrentar problemas devido a interrupções no tráfego de petroleiros no estreito de Ormuz e no mar Vermelho e aos ataques ucranianos a instalações petrolíferas russas.

Na nota deste domingo, 6 de setembro, refere a agência Efe, a OPEP apresenta as quotas de produção atribuídas a cada um desses sete países é superior à de julho, com exceção de Omã e Cazaquistão.

De acordo com os dados mais recentes disponibilizados pela OPEP, referentes a julho, a produção conjunta dos 21 membros foi de 37.655 milhões de barris por dia, superior à do mês anterior mas ainda 10% abaixo da verificada em janeiro, antes dos ataques dos Estados Unidos da América e Israel desencadearem uma guerra contra o Irão.

A OPEP+ deve fixar novas quotas por país a partir de janeiro de 2027, esperando-se que sejam acordadas no final de novembro.