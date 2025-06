Operadores pedem formalização rápida da nova presidente da Anacom

Os operadores de telecomunicações apelam à rápida formalização de Sandra Maximiano como presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom). O nome escolhido para substituir João Cadete de Matos já recebeu a aprovação da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP), mas há ainda formalidades a cumprir antes de poder tomar posse.



Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, o secretário-geral da Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas (Apritel) considera que a dissolução do Parlamento não deve colocar em risco a entrada em funções da nova presidente da Anacom.



Já com luz verde da CReSAP , falta a audição parlamentar de Sandra Maximiano e a publicação da resolução do Conselho de Ministros que permite a sua entrada em funções. O que terá de acontecer antes da exoneração do primeiro-ministro, para que o processo não resvale para a próxima legislatura.