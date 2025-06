Opiniões dividem-se em Sines mas autarcas receiam retração dos investimentos

À agência Lusa, Kaya Schwemmlein, porta-voz do Juntos Pelo Cercal do Alentejo, movimento que é contra a dimensão de um parque solar naquela freguesia do concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), faz a relação entre as energias renováveis e os investimentos do hidrogénio ou do centro de dados que a empresa Start Campus está a construir em Sines.