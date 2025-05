Orçamento de Costa deve vigorar até ao verão e depois, quem sabe, virá um retificativo

"Os riscos parecem modestos", "para já, não esperamos que os desembolsos do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR) sofram atrasos significativos, dado o forte empenho do país, o facto de Portugal já ter solicitado a terceira e quarta tranches dos fundos do Next Generation EU em outubro e de a Comissão Europeia ter aprovado o pedido de Portugal para aumentar o montante total desembolsado de 16,6 mil milhões de euros (6,3% do PIB) para 22,2 mil milhões de euros (8,6% do PIB)", disse a S&P.