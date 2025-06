Orçamento do Estado de 2024 aprovado após mais de 200 alterações e acertos

No IVA, tendo em conta o aumento do consumo dos óleos alimentares (até por causa da subida exponencial do preço do azeite), a ideia é que o fim do regime do IVA zero (que deve terminar no final deste ano, início de janeiro) não provoque um choque no custo desse bem alimentar, hoje taxado a 0%, mas que, caso nada fosse feito, voltaria a ser tributado com IVA de 23%. O PS aprovou e assim os óleos alimentares devem ficar na taxa intermédia do IVA (13%). As alheiras também.