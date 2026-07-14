Economia

Organização Marítima Internacional rejeita taxas no estreito de Ormuz

De acordo com a organização, “não existe base legal para a introdução de taxas obrigatórias para o trânsito de um estreito”.
Organização Marítima Internacional rejeita taxas no estreito de Ormuz
FOTO: EPA/DIVYAKANT SOLANKI
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A Organização Marítima Internacional (OMI) afirmou esta terça-feira que não existem fundamentos legais para que os países introduzam taxas de trânsito por estreitos como o de Ormuz, como pretendem fazer os Estados Unidos e o Irão.

“A OMI manteve sempre uma posição consistente em relação às taxas: opõe-se veementemente à cobrança de portagens em estreitos utilizados para navegação internacional”, disse um porta-voz da organização ligada à ONU, em declarações à agência de notícias espanhola EFE.

“Não existe base legal para a introdução de taxas obrigatórias para o trânsito de um estreito”, acrescentou.

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na segunda-feira a reinstalação do bloqueio naval contra o Irão e disse que Washington assumiria o papel de “guardião do estreito de Ormuz”, uma das rotas marítimas mais importantes para o comércio de petróleo e gás natural, localizada entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã.

“Os Estados Unidos serão agora conhecidos como os ‘guardiões do estreito de Ormuz’, mas, em nome da justiça, receberão uma taxa equivalente a 20% do valor da carga”, escreveu Donald Trump numa rede social.

Segundo o presidente norte-americano, a taxa destina-se a “cobrir todos os custos necessários para cumprir a missão de garantir a segurança desta região particularmente instável do mundo”.

Trump acrescentou que a medida entrará em vigor imediatamente, sem divulgar mais pormenores sobre a sua aplicação ou sobre os mecanismos de cobrança.

Também Teerão quer impor uma portagem aos navios que queiram atravessar o estreito de Ormuz, tendo o parlamento iraniano iniciado hoje a tramitação de um projeto de lei sobre “a segurança” e “o desenvolvimento sustentável” daquele canal.

Segundo o Irão, a rota marítima está no centro do confronto entre o país e os Estados Unidos.

As intenções de impor portagens foram já criticadas pela União Europeia, que apelou aos dois lados para recuarem neste intuito.

“Antes da guerra, o estreito de Ormuz estava aberto à navegação sem a imposição de portagens. Após o fim da guerra, o estreito deverá continuar aberto à navegação sem portagens. Os ministros foram claros ao afirmar que a liberdade de navegação não pode ser obstruída”, afirmou na segunda-feira a chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Kaja Kallas, em conferência de imprensa, no final de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros do bloco comunitário, em Bruxelas.

Organização Marítima Internacional rejeita taxas no estreito de Ormuz
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