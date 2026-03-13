Os espanhóis que querem ser “mais portugueses” e trocaram o ‘jámon’ por bacalhau chegam aos 81 supermercados este ano

À primeira vista, há apenas uma fronteira que separa Portugal de Espanha. A proximidade entre os dois países vizinhos e a semelhança na sonoridade da língua validam oficiosamente o grau de parentesco com “nuestros hermanos”. A relação de familiaridade parece linear, mas as divergências culturais entre as duas geografias foram colocadas a nu quando Juan Roig, presidente da Mercadona, decidiu expandir a operação para terras lusas.

Há meia dúzia de anos, a cadeia de supermercados fez as malas, empacotou o modelo de negócio e percorreu os cerca de 900 quilómetros que separam Valência do Canidelo. Depois de quatro décadas a liderar o mercado espanhol do retalho alimentar, a empresa familiar, que nasceu no município de Espanha, instalou-se na freguesia de Vila Nova de Gaia.

O salto de fé na internacionalização materializou-se no dia 2 de julho de 2019 com a abertura do primeiro supermercado em Portugal. Foi nos três anos que antecederam a inauguração que Roig percebeu que, dentro de casa, os irmãos são, afinal, filhos de pais diferentes. Em Matosinhos nasceu o primeiro centro de coinovação da empresa no país, uma espécie de laboratório onde os hábitos dos portugueses foram dissecados à lupa.

O empresário septuagenário seguiu à risca a premissa do ditado que diz “em Roma sê romano”, e, em Portugal, o objetivo era ser português. O fundador da Mercadona já sabia que, por aqui, o bacalhau retira protagonismo ao 'jamón' e que carecia de uma análise mais minuciosa para convencer os ‘chefes’ - desígnio que a empresa atribui aos clientes - a encher o carrinho.

No espaço com mais de mil metros quadrados localizado no distrito do Porto, afinou-se a oferta aos hábitos locais: ajustaram-se sabores e intensidades e redefiniram-se embalagens à medida do olho de quem por aqui compra. O nível de preciosismo estendeu-se à cor dos panos de limpar o pó - em Espanha são brancos e em Portugal cor de laranja.

Os acertos do sortido são um trabalho em permanência e, uma década depois de anunciar a entrada em Portugal, Roig ainda se sente estrangeiro. “Precisamos de ser mais portugueses, conhecer melhor a realidade do país e dos fornecedores, mas ainda nos falta muitíssimo”, admitiu o principal acionista da cadeia de distribuição espanhola esta semana, durante a apresentação dos resultados anuais do grupo.