Pablo Ramón-Laca: "Estamos a acompanhar com particular atenção" subida dos índices de sinistralidade

Vivemos um período muito instável a nível mundial, com efeitos no comércio internacional. O que recomenda às exportadoras portuguesas?

O panorama geopolítico mundial está a atravessar um período de reconfiguração complexo, em que a instabilidade, os conflitos internacionais e as alterações das políticas comerciais exigem uma monitorização constante dos acontecimentos e dos respetivos impactos nas empresas. A incerteza, por si só, paralisa: nenhuma empresa investe se não conseguir quantificar o que pode correr mal. No entanto, quando acompanhada de informação de qualidade, a incerteza pode transformar-se em risco avaliável. E um risco avaliável pode ser segurado, ou seja, financiado.

É precisamente este o nosso papel enquanto seguradora estratégica. A nossa missão não é impedir as empresas de participar no comércio internacional, mas sim fornecer uma avaliação de risco mais aprofundada e preventiva. Nos momentos de maior incerteza, o seguro de crédito demonstra todo o seu valor como facilitador da internacionalização. Recomendamos às empresas portuguesas que diversifiquem as exportações, apoiando-se em mercados adicionais que ofereçam segurança jurídica, e que aproveitem oportunidades relevantes, como o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, particularmente vantajoso para setores tão importantes da economia portuguesa como o vitivinícola, industrial e têxtil.

A economia portuguesa tem demonstrado alguma resiliência, mas há sinais que preocupam. Com toda informação que dispõe, como avalia a situação das empresas portuguesas?

Os nossos indicadores de sinistralidade permanecem em níveis controlados, com a taxa da Cesce em Portugal a situar-se nos 47%. Ainda assim, verificou-se um crescimento ao longo deste ano, que estamos a acompanhar com particular atenção.

Apesar desta evolução, continuamos a falar de níveis relativamente controlados, resultado não só da solidez das empresas, como também do trabalho contínuo de monitorização dos compradores, que ajuda a evitar que os nossos clientes assumam riscos desnecessários.

As situações de maior tensão e os pedidos de indemnização concentram-se sobretudo nos setores mais expostos ao aumento dos custos financeiros, operacionais e energéticos. Os setores com maior incidência de sinistros são o calçado, o têxtil e o comércio por grosso. Verifica-se um aumento do valor dos sinistros, mas não do número de ocorrências.

O abrandamento económico de parceiros comerciais na zona euro pode penalizar os exportadores nacionais. Prevê uma degradação do nível de incumprimento desses mercados?

O menor crescimento económico nos mercados-chave da zona euro pode resultar numa diminuição da procura e afetar as empresas que dependem mais desses mercados. Ainda assim, as empresas têm revelado uma notável capacidade de adaptação, procurando cada vez mais mercados alternativos. Nesses casos, é fundamental gerir as operações com rigor e cautela. O valor da Cesce passa por disponibilizar informação contínua sobre a solvência efetiva dos clientes europeus, oferecendo coberturas que proporcionam elevados níveis de segurança e previsibilidade.

Neste quadro de inflação crescente e aumentos nos custos de financiamento e de operação, quais são as vantagens dos seguros de crédito?

Como referi, os setores mais expostos são os que apresentam uma maior dependência dos custos operacionais, energéticos e das matérias-primas e uma menor capacidade para repercutir esses aumentos nos preços finais. A curto prazo, a principal ameaça para estas empresas não reside apenas na redução das suas margens, mas também no impacto que estes aumentos de custos poderão ter nos seus clientes.

O meu conselho para os empresários portugueses é claro: primeiro, devem deixar de recorrer ao auto-seguro, uma vez que assumir o risco de incumprimento sozinhos, num contexto económico incerto, pode pôr em causa a sustentabilidade da empresa. Em segundo lugar, devem dispor de informação financeira atualizada e em tempo real para avaliar cada cliente. Por fim, devem encarar o seguro de crédito não como um custo, mas como uma ferramenta comercial que protege o balanço e facilita o acesso ao financiamento bancário.

Há risco de setores económicos verem as linhas de crédito comercial cortadas ou severamente limitadas nos próximos meses?

Da parte da Cesce, a resposta é não. A nossa política não passa por reduzir o crédito comercial de forma indiscriminada, mas por atuarmos como parceiros analíticos das empresas, fornecendo a informação e a segurança de que necessitam para continuarem a realizar transações. Trabalhamos em estreita colaboração com empresas e instituições financeiras para garantir que as linhas de financiamento e de crédito à exportação permaneçam disponíveis e operacionais.

Como caracteriza a vossa presença em Portugal?

Prestamos serviço direto a cerca de 700 empresas de todos os setores de atividade e dimensões, que vendem a quase 107.000 clientes. O nosso risco em vigor, ou seja, o volume de vendas seguradas, ultrapassa atualmente os 3,3 mil milhões de euros, o que representa um crescimento de 8,5% em relação ao final de 2025.

Em termos de dimensão, 59,1% dos nossos clientes são pequenas e médias empresas, enquanto os restantes 40,9% correspondem a médias e grandes empresas. Temos uma forte presença na região Norte, que representa 70,8% das empresas clientes da Cesce em Portugal. Relativamente à atividade, 62,6% das empresas seguradas têm coberturas para exportação destinadas às suas vendas para mercados internacionais.

A indústria transformadora representa cerca de 47% dos nossos clientes e mais de 41% dos prémios, enquanto o comércio por grosso e a retalho concentra 40% da carteira e quase 47% do volume de prémios. Os materiais de construção representam 18% da nossa produção, os metais e a indústria metalúrgica representam cerca de 16% e os setores têxtil, do calçado e alimentar representam mais de 30% do volume emitido em conjunto.

Desde o exercício de 2022 (início da guerra na Ucrânia), como foi a evolução do número de apólices da Cesce Portugal?

O crescimento foi de 14% no número de apólices e nos prémios foi semelhante. No conjunto dos seguros de crédito e de caução, somos o terceiro operador do mercado, com uma quota de 16,84%. Fomos a seguradora com o maior crescimento no último ano, ao ganhar mais de 2,5 pontos percentuais de quota de mercado.

Com a inteligência artificial e a integração de dados macroeconómicos em tempo real, o papel do segurador de crédito está a mudar?

Na Cesce, ultrapassámos o modelo tradicional centrado apenas na indemnização após o incumprimento. Hoje, assumimos um papel de consultoria estratégica e preditiva, apoiando as empresas nas suas decisões comerciais. Esta transformação assenta num ativo particularmente diferenciador: a integração da Informa D&B no nosso grupo empresarial, líder na disponibilização de informação comercial, financeira e de marketing. Esta vantagem permite-nos avaliar de forma contínua a saúde financeira de milhões de empresas a nível internacional. Não aguardamos que ocorra um incumprimento para agir: disponibilizamos informação de mercado que ajuda os empresários a identificarem clientes solventes, a detetarem sinais precoces de deterioração financeira e a explorarem novos mercados internacionais, com a confiança de que a sua faturação está devidamente protegida.

A Cesce vê oportunidades de crescimento em Portugal?

Sem dúvida. O tecido empresarial português distingue-se pela sua forte vocação exportadora e capacidade de adaptação, gerando uma necessidade cada vez maior de soluções avançadas de gestão de risco.

Os nossos objetivos estratégicos para Portugal assentam em quatro pilares fundamentais. Em primeiro lugar, pretendemos consolidar a nossa posição de liderança no mercado das garantias e da caução, apoiando as empresas nos seus concursos e projetos de crescimento. Em segundo lugar, queremos criar valor através da nossa participação em projetos nacionais relevantes, desenvolvidos em parceria com o Banco Europeu de Investimento, através de mecanismos de cobertura e garantia para projetos de infraestruturas e transição energética. Por último, manter uma presença próxima e multicanal que nos permita chegar a empresas de todas as dimensões e setores em qualquer ponto do território nacional.