Pagamentos digitais impulsionam Black Weekend em Portugal com subida de 9,5%

O Black Weekend de 2025 — que inclui Black Friday e Cyber Monday — voltou a dinamizar o consumo em Portugal, com a faturação por cartão a subir 9,53% entre 28 de novembro e 1 de dezembro face ao mesmo período do ano anterior, segundo o relatório Reduniq Insights, elaborado pela marca de pagamentos da empresa portuguesa Unicre, a Reduniq.O crescimento foi liderado pelos consumidores nacionais, cuja despesa aumentou 10,48%, enquanto os pagamentos de origem estrangeira cresceram 3,78%. Também o número de transações subiu 6,37% e o ticket médio avançou 2,97%, passando de 36,58 para 37,67 euros.A Cyber Monday destacou‑se como o dia mais forte do período, com um aumento de 23,17% na faturação. O relatório associa parcialmente este desempenho ao facto de, em 2025, a data ter coincidido com um feriado nacional, o que terá alargado o tempo disponível para pesquisas e compras. O ticket médio desse dia cresceu 12,16%, indicando transações de maior valor. Nos restantes dias, a Black Friday cresceu 4,93%, o sábado 8,32% e o domingo 5,18%.Por ramos, os Casinos e Salas de Jogo registaram a maior subida — um aumento muito expressivo de 438,62% — enquanto a moda teve um incremento de 25,48%. O retalho alimentar tradicional avançou 23,25%, hipermercados e supermercados 12,73% e a restauração 12,94%. Tecnologia e eletrodomésticos cresceram apenas 2,43%, sugerindo um abrandamento na procura comparativamente a anos anteriores.O efeito foi sentido em todo o território nacional. As maiores subidas ocorreram no Alentejo (+16,17%), no Centro (+15,94%) e na região Oeste e Vale do Tejo (+13,78%). A Área Metropolitana de Lisboa apresentou um crescimento mais contido (+6,05%), enquanto Madeira e Açores registaram variações de 2,86% e 6,72%, respetivamente.Sobre os consumidores estrangeiros, o top 5 por peso manteve‑se estável, com os EUA, Reino Unido, Irlanda, França e Espanha a serem os principais mercados emissores. Os EUA e o Reino Unido apresentaram um contributo ligeiramente mais moderado face a 2024, ao passo que Espanha aumentou a sua participação.Tiago Oom, Head of Merchant Acquiring na Unicre, afirma que "a performance deste Black Weekend demonstra que os pagamentos digitais continuam a ser um motor essencial do consumo em Portugal". O mesmo responsável da Unicre acrescenta que "a forte adesão dos consumidores nacionais e o crescimento expressivo da Cyber Monday mostram um mercado cada vez mais omnicanal, mais digital e mais confortável com novas formas de pagamento"..Portugal regista o quarto maior crescimento de transações na Black Friday \n\n