Pagamentos em atraso passam os 22 dias além do acordado e põem em risco as empresas

A eurodeputada polaca falava ao DV à margem da Assembleia das PME, que decorreu recentemente em Bilbau, no âmbito da presidência espanhol da UE, e na qual a questão dos atrasos nos pagamentos esteve em grande destaque, bem como a falta de mão-de-obra qualificadas, dois temas que prejudicam o desenvolvimento destas empresas que representam quase 99% do tecido empresarial da União Europeia. "Não podemos continuar assim. O facto de as PME serem pagas de forma tão tardia implica que não se conseguem desenvolver, não conseguem investir em inovação, nem pagar corretamente aos seus funcionários. Elas são o sistema nervoso central da nossa economia e do mercado interno, precisamos de olhar por elas e não as deixar ficar à espera do dinheiro que é delas e devia chegar depressa. É uma questão que será saudável para toda a economia", sustenta.