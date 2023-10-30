Pagamentos fracionados subiram 115% este ano em Portugal

Em Portugal, e até setembro, as encomendas pagas através de pagamentos fracionados aumentaram 115%. Diz a análise do KuantoKusta e da FLOA que é na área de tecnologia que os portugueses mais compram de forma fracionada..Em detalhe, e entre julho e setembro, "nas categorias de tecnologia, por cada 100 euros em compras, 36 euros foram pagos através de pagamentos em prestações, enquanto na área de lifestyle, a título de exemplo, esse valor desce para apenas 8,10 euros em pagamentos fracionados por cada 100 euros em compras", explicam as duas empresas..Dentro da tecnologia, é especificamente para adquirir consolas de videojogos que os consumidores nacionais preferem em cada 100 euros pagar 89,94 euros em pagamentos fracionados..Diz André Duarte, diretor comercial do KuantoKusta, que "a incerteza económica está a levar as famílias a esticar os seus orçamentos e a fazer uma gestão mais controlada dos seus gastos e, neste contexto, os pagamentos fracionados oferecem uma solução atraente e que permite que os consumidores desfrutem de produtos de maior valor"..Alexandre Carrera Lejeune, Country Manager da FLOA em Portugal, acrescenta ainda que "esta é uma tendência que está em crescimento e que deve ser tida em conta pelos comerciantes e pelas marcas, de forma a acompanharem a evolução do mercado e dos hábitos dos consumidores"..Também no resto da Europa a opção Buy Now, Pay Later (BNPL) está a crescer, com "43% dos europeus já utilizaram BNPL como forma de pagamento", informa ainda um estudo da FLOA com a Kantar. E só este ano "já se verificou um aumento de 22% no número de utilizadores de BNPL na Europa".