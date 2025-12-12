DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Economia

Paralisação provocou "cancelamento de cerca de 400 voos", realça sindicato

Realizaram-se somente "os voos de serviços mínimos, com exceção de duas companhias — easyJet e Ryanair", anunciou o SNPVCA, na quinta-feira à noite.
Paralisação provocou "cancelamento de cerca de 400 voos", realça sindicato
LEONARDO NEGRÃO / GLOBAL IMAGENS
Publicado a

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVCA) agradeceu, num comunicado enviado aos associados, "a forte adesão à greve", que provocou "o cancelamento de cerca de 400 voos".

"No dia 11 de dezembro, a greve provocou o cancelamento de cerca de 400 voos, tendo sido realizados apenas os voos de serviços mínimos, com exceção de duas companhias — easyJet e Ryanair", anunciou o SNPVCA, na quinta-feira à noite.

Em relação às duas companhias 'low cost", o sindicato acrescenta que, "embora tenham sido residuais, os voos realizados na easyJet, para além dos serviços mínimos, foram operados por chefias ou tripulantes de outras bases, infringindo, uma vez mais, a legislação portuguesa. Esta situação é inaceitável e repetitiva, pelo que a ACT [Autoridade para as Condições de Trabalho] será novamente chamada a intervir e será instaurado um processo contra-ordenacional à easyJet".

O sindicato imputa ao Governo "a responsabilidade pelos transtornos causados aos passageiros e pelos gastos inerentes à paralisação deste dia". "São da inteira responsabilidade da postura intransigente deste Governo", afirma o SNPVA.

O SNPVCA sublinha que, "apesar da desvalorização feita pelo Governo sobre as percentagens de adesão e da tentativa de descredibilização, a força avassaladora desta greve é evidente, tendo sido inclusive cancelados vários voos nos dias anteriores", com as empresas a assumirem que "a adesão seria esmagadora, [e] não arriscando um muito provável caos nos aeroportos".

"Portanto, afirmar que a greve geral foi inexpressiva é não ter noção da realidade ou estar amarrado à sua doutrina ideológica", acrescenta o comunicado.

O Governo, através do ministro da Presidência, Leitão Amaro, considerou insignificante a participação na greve, e estimou a adesão entre os 0 e os 10%.

A CGTP reclamou que três milhões de trabalhadores aderiram à greve e a UGT estimou uma adesão de 80%.

Esta foi a primeira greve geral convocada pela CGTP e UGT em 12 anos e afetou setores como transportes, escolas, hospitais e centros de saúde.

Paralisação provocou "cancelamento de cerca de 400 voos", realça sindicato
Escolas fechadas, comboios suprimidos, estradas vazias. As imagens de um dia de greve geral
Ryanair
easyJet
Greve geral
Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC)

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt