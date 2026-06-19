Parceria com França já garantiu a entrada de 18,8 mil milhões de investimento no país

Portugal e França estão a transformar uma relação baseada em comércio e investimento num modelo de integração produtiva em que ambos participam nas mesmas cadeias de valor e centros de competência. É esta a conclusão do estudo "Por uma Europa mais competitiva — o contributo da parceria franco‑portuguesa", apresentado na 9.ª Conferência Económica Franco‑Portuguesa e elaborado pelos Conselheiros do Comércio Externo da França em parceria com a Eurogroup Consulting Portugal.

A presença francesa em Portugal já não se limita a operações de baixo custo e funções executivas. Atualmente há grupos que escolheram o país para instalar centros de engenharia, tecnologia e decisões estratégicas, o que torna a relação mais densa e menos dependente de ciclos conjunturais. Exemplos como a Natixis, que concentra no Porto mais de três mil profissionais, ou a Euronext, que transformou Lisboa e Porto em plataformas globais, ilustram esta mudança e são mencionadas no relatório.

Os números apresentados reforçam o diagnóstico. O documento frisa que França é o segundo maior investidor em Portugal com cerca de 18,8 mil milhões de euros em investimento direto estrangeiro, mais de 1 700 filiais e aproximadamente 130 000 empregos. As exportações portuguesas para França atingem cerca de 16,3 mil milhões de euros e mantêm um forte peso de bens industriais, sobretudo material de transporte, máquinas e metais.

A investigação identifica três fatores que explicam a atracão crescente. Em primeiro lugar, Portugal oferece estabilidade institucional e enquadramento europeu que trazem previsibilidade aos investidores. Em segundo lugar, o país dispõe de capital humano qualificado, com uma grande percentagem de jovens com ensino superior e níveis de proficiência em inglês acima da média europeia. Em terceiro lugar, a posição atlântica, infraestruturas como o terminal de Sines e uma matriz energética com mais de 70 por cento de renováveis tornam Portugal uma plataforma competitiva para atividades industriais e digitais.

Para dar seguimento a esta evolução, os autores do estudo propõem três vetores prioritários. O primeiro passa por aprofundar a cooperação na transição energética, onde a complementaridade entre a capacidade renovável portuguesa e os grupos industriais franceses pode criar uma plataforma europeia. O segundo exige transformar presenças isoladas em ecossistemas industriais com mais fornecedores, investigação e funções de engenharia. O terceiro consiste em atuar de forma concertada em mercados terceiros, com especial atenção aos países lusófonos, aproveitando redes e know‑how complementares.

O estudo alerta porém para obstáculos que podem travar o avanço. A morosidade judicial e a imprevisibilidade regulatória aumentam o risco percebido pelos investidores. O licenciamento lento afeta projetos industriais e de infraestruturas. As fragilidades em ferrovia e mobilidade limitam a integração em cadeias de valor sofisticadas. Por fim, a pressão sobre a retenção de talento destaca a necessidade de políticas que articulem habitação, mobilidade e atração de qualificações.

Em resposta, os autores apresentam uma agenda prática com cinco prioridades orientadas para valor acrescentado, mobilidade do talento, integração das PME nas cadeias francesas, concentração de esforço em clusters com energia e inovação e remoção de travões de execução por via de maior previsibilidade e capacidade técnica do estado.