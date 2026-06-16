Economia

Parlamento Europeu dá ‘luz verde’ ao acordo comercial UE-EUA e Von der Leyen saúda decisão

Após a aprovação pelo Parlamento, caberá ao Conselho da UE aprovar formalmente os textos acordados. "O acordo trará ainda mais benefícios para os cidadãos e empresas", realça Ursula Von der Leyen.
Parlamento Europeu dá ‘luz verde’ ao acordo comercial UE-EUA e Von der Leyen saúda decisão
RONALD WITTEK / EPA
Publicado a

O Parlamento Europeu aprovou hoje, com “importantes salvaguardas” para o bloco comunitário, dois atos legislativos que permitem implementar o acordo entre União Europeia (UE) e Estados Unidos sobre tarifas aduaneiras e trocas comerciais, anunciou o negociador principal.

“Está concluído: o Parlamento Europeu acabou de votar a favor da implementação do acordo UE–EUA. Sob uma pressão considerável, garantimos importantes salvaguardas para manter os interesses europeus no rumo certo”, anunciou no X o presidente da comissão do Comércio Internacional do Parlamento Europeu, Bernd Lange.

“Uma coisa é certa: continuaremos atentos e acompanharemos de perto a implementação”, adiantou o negociador principal da assembleia europeia para esta matéria, após o aval, dado na sessão plenária do Parlamento Europeu, que decorre esta semana na cidade francesa de Estrasburgo.

A proposta principal de regulamento - aprovada por 440 votos a favor, 151 contra e 50 abstenções - elimina as tarifas sobre todos os bens industriais norte-americanos e concede acesso preferencial ao mercado para uma vasta gama de produtos do mar e produtos agrícolas norte-americanos, enquanto a segunda - aprovada por 444 votos a favor, 152 contra e 54 abstenções - diz respeito à prorrogação das importações de lagosta sem tarifas, passando agora a incluir também a lagosta transformada.

As principais exigências do Parlamento incluem um mecanismo de proteção com cláusula de caducidade, disposições para revisão do acordo e salvaguardas contra a imposição de novas tarifas pelos Estados Unidos.

Em causa está o chamado Acordo de Turnberry, resultado das negociações comerciais entre a União Europeia e os Estados Unidos no verão de 2025, que definiu um novo enquadramento para as relações comerciais entre os dois blocos.

Após vários meses de negociações e de sucessivos adiamentos motivados por preocupações comunitárias quanto à imprevisibilidade da política comercial norte-americana, o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia alcançaram, em maio de 2026, um acordo provisório sobre a legislação que implementa os compromissos tarifários assumidos pela União Europeia no Acordo de Turnberry com os Estados Unidos.

Os Estados-membros já deram aval no Conselho e faltava a ‘luz verde’ da assembleia europeia.

Após a aprovação pelo Parlamento, caberá ao Conselho aprovar formalmente os textos acordados.

Para implementar os compromissos assumidos pela UE, era necessário aprovar dois atos legislativos europeus.

O objetivo principal deste acordo é estabilizar as relações comerciais transatlânticas, evitando uma escalada de tarifas aduaneiras e assegurando condições mais previsíveis para empresas e exportadores de ambos os lados do Atlântico.

 A presidente da Comissão Europeia saudou a aprovação pelo Parlamento Europeu de dois atos legislativos que permitem implementar o acordo comercial entre União Europeia (UE) e Estados Unidos, permitindo ao bloco comunitário “cumprir a sua parte”.

“Congratulo-me com a votação positiva de hoje no Parlamento Europeu sobre o nosso acordo comercial entre a UE e os EUA. Um acordo é um acordo - e a União Europeia está a cumprir a sua parte”, reagiu Ursula von der Leyen, numa publicação na rede social X.

“Com este marco, estamos a poucos dias de cumprir o nosso compromisso de eliminar as tarifas sobre as importações de bens industriais dos Estados Unidos”, assegurou a responsável.

De acordo com a líder do executivo comunitário, instituição que detém o poder comercial na UE, “com a plena implementação por ambas as partes, o acordo trará ainda mais benefícios para os cidadãos e empresas”, permitindo assim garantir “um comércio e investimento transatlânticos fortes e estáveis”.

Parlamento Europeu dá ‘luz verde’ ao acordo comercial UE-EUA e Von der Leyen saúda decisão
Von der Leyen afirma que UE está “preparada para todos os cenários” comerciais com EUA
Ursula von der Leyen
Parlamento europeu
Comissão Europeia (CE)
acordo comercial
tarifas comerciais
acordo UE-EUA
Diário de Notícias
www.dn.pt