Parlamento Europeu reúne‑se em Bruxelas com energia e acordo UE‑EUA na agenda

O Parlamento Europeu reúne‑se em Bruxelas para uma minisessão plenária de dois dias, que arranca esta quarta-feira, 25, centrada nas preocupações com os preços da energia e no acordo comercial entre a UE e os Estados Unidos.

Os eurodeputados vão debater cenários de segurança energética à luz do conflito alargado no Médio Oriente, desencadeado pelos ataques de Israel e dos EUA ao Irão desde 28 de fevereiro, e pelo encerramento do tráfego no estreito de Ormuz — via pela qual circulam cerca de 20% do petróleo e do gás natural liquefeito mundial.

Os representantes do Conselho e da Comissão serão questionados sobre medidas para reforçar a segurança do abastecimento, estabilizar o mercado e proteger a acessibilidade dos preços.

Na quinta‑feira, 26, deverá ser aprovada a posição negocial sobre tarifas aduaneiras no acordo UE‑EUA, incluindo uma cláusula que permite suspender o tratado caso Washington imponha novas tarifas ou atente contra a integridade territorial dos Estados‑membros.

Estão igualmente previstas discussões sobre a reforma da política de regresso de imigrantes em situação irregular e sobre os desdobramentos do último Conselho Europeu, nomeadamente o veto de Viktor Orbán ao empréstimo de 90 mil milhões à Ucrânia.