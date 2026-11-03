Países do euro têm até sexta-feira para propor candidatos a sucessores de Lagarde

Os países da zona euro têm até sexta-feira para apresentar candidaturas à sucessão de Christine Lagarde na presidência do Banco Central Europeu (BCE), iniciando-se agora o processo formal de nomeação.

“Na sequência da carta enviada pela presidente Christine Lagarde, em 29 de outubro, ao presidente do Conselho Europeu, na qual comunicou a sua intenção de renunciar ao cargo até 07 de fevereiro de 2027, o Conselho da União Europeia [UE] deu início ao procedimento para a nomeação de um sucessor para a presidência do BCE”, indicou o porta-voz do Eurogrupo à imprensa em Bruxelas.

Assim, o presidente do Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, “solicitou aos Estados-membros que apresentem as suas propostas de candidatos até sexta-feira, 06 de novembro de 2026”, acrescentou o porta-voz.

Caberá ao fórum informal dos países da moeda única, o Eurogrupo, fazer “um balanço das candidaturas apresentadas” na reunião da próxima segunda-feira.

Os membros da comissão executiva do BCE são nomeados pelo Conselho Europeu, que toma a sua decisão com base numa recomendação do Conselho da União Europeia relativa a um candidato.

Essa recomendação é aprovada pelos Estados-membros do euro, através de votação no Conselho, sendo por esta razão que tais nomeações são previamente discutidas no âmbito do Eurogrupo.

Entre os nomes mais apontados como potenciais sucessores de Christine Lagarde estão o espanhol Pablo Hernández de Cos, atual diretor-geral do Banco de Pagamentos Internacionais e antigo governador do Banco de Espanha, e o neerlandês Klaas Knot, que liderou o banco central dos Países Baixos entre 2011 e 2025.

Na passada quinta-feira, a presidente do BCE, Christine Lagarde, pediu para cessar funções em 07 de fevereiro, anunciou o presidente do Conselho Europeu, António Costa, que indicou que vai iniciar o processo de sucessão imediatamente.

“Fui informado por Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), da sua intenção de deixar o cargo no dia 07 de fevereiro de 2027. Respeito a sua decisão”, anunciou António Costa numa publicação nas redes sociais.

Christine Lagarde é presidente do Banco Central Europeu desde novembro de 2019. O seu atual mandato terminava em outubro de 2027.

O presidente do Conselho Europeu referiu que, “para assegurar uma transição harmoniosa para a próxima liderança do BCE”, o processo de nomeação do sucessor de Lagarde terá “início hoje e decorrerá sem demora”, para que possa haver uma “decisão atempada” do Conselho Europeu.

Num vídeo divulgado nas redes sociais, Christine Lagarde afirmou ter sido “um enorme orgulho e um imenso privilégio” servir o BCE, agradecendo a todos os que “contribuíram, apoiaram e trabalharam para cumprir” a missão da instituição de assegurar “a estabilidade dos preços e financeira”.

A saída de Lagarde da liderança do BCE antes do fim do seu mandato tinha sido especulada nos últimos meses para permitir que os chefes de Estado e de Governo da UE, incluindo o francês Emmanuel Macron, pudessem escolher o seu sucessor antes das eleições presidenciais francesas, cuja primeira volta está agendada para 18 de abril de 2027.

As regras da UE determinam que o presidente do BCE é nomeado para um mandato de oito anos, não renováveis, pelo Conselho Europeu.

Essa nomeação tem de ser deliberada por maioria qualificada, com base numa recomendação do Conselho da UE e após consulta ao Parlamento Europeu e ao Conselho do BCE.

Antes de assumir as funções de presidente do BCE, em 01 de novembro de 2019, Christine Lagarde foi diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, entre 2011 e 2019, e ministra da Economia e das Finanças de França, entre 2007 e 2011.