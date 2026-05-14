Passageiros movimentados nos aeroportos nacionais sobem 3,9% no 1.º trimestre

Os aeroportos nacionais movimentaram 14,497 milhões de passageiros no primeiro trimestre, uma subida de homóloga de 3,9%, impulsionada pelos máximos mensais históricos atingidos nos primeiros três meses do ano, anunciou esta quinta-feira, 14, o INE.

Segundo as “Estatísticas Rápidas do Transporte Aéreo” do Instituto Nacional de Estatística (INE), o Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos no primeiro trimestre deste ano, tendo o número de passageiros desembarcados deste país aumentado 3,9% e o de embarcados 1,4%.

Espanha e França ocuparam, respetivamente, a segunda e terceira posições entre os países de origem, revezando-se na ordem dos países de destino. Atrás, seguiam Alemanha na quarta posição e o Brasil na quinta posição nos dois ‘rankings’.

Nos primeiros três meses do ano, o aeroporto de Lisboa movimentou 54,2% do total de passageiros, correspondentes a 7,9 milhões de pessoas e a um crescimento homólogo de 3,1%.

O aeroporto do Porto movimentou 3,5 milhões de passageiros neste período (24,0% do total e mais 8,3% que há um ano) e o de Faro 1,3 milhões de passageiros (8,8% do total, mais 2,4%).

No primeiro trimestre, o INE reporta ainda uma diminuição de 0,3% no movimento de carga e correio nos aeroportos nacionais.

O movimento de mercadorias no aeroporto de Lisboa representou 77,0% do total, atingindo 46,2 mil toneladas (menos 1,4% face ao mesmo período de 2025). No conjunto dos restantes aeroportos, o movimento de carga e correio cresceu 3,6%.

Considerando apenas o mês de março de 2026, aterraram nos aeroportos nacionais 19,4 mil aeronaves em voos comerciais, correspondendo a 5,6 milhões de passageiros (embarques, desembarques e trânsitos diretos), e foram movimentadas 22,8 mil toneladas de carga e correio (+3,6%, +4,3% e -0,1%, respetivamente, face a março de 2025).

No mês anterior tinham-se registado variações de +0,7%, +3,3% e +0,6%, pela mesma ordem.

Após máximos históricos registados em janeiro e fevereiro, “março voltou a atingir um novo máximo histórico no número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais”.

Em média, isto representou o desembarque diário de 92,0 mil passageiros por dia, “acima dos 88,2 mil registados em março de 2025”, num crescimento de 4,4%.

Em março de 2026, 83,4% dos passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais corresponderam a tráfego internacional, atingindo 2,4 milhões (+5,5%), na maioria provenientes do continente europeu (66,7% do total), um crescimento homólogo de 5,5%.

O continente americano foi a segunda principal origem, concentrando 10,3% do total de passageiros desembarcados (+13,5%).

Relativamente aos passageiros embarcados, 82,8% corresponderam a tráfego internacional, perfazendo um total de 2,3 milhões de passageiros (+5,1%), tendo 69,1% do total como principal destino aeroportos no continente europeu, mais 4,0% do que em março de 2025.

Os aeroportos no continente americano foram o segundo principal destino dos passageiros embarcados (9,5% do total; +15,2%).