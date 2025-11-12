Passageiros nos aeroportos aumentam 4,8% para mais de 57 milhões até setembro

O número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais aumentou 4,8% até setembro, face ao mesmo período de 2024, para 57,028 milhões, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).De acordo com as Estatísticas Rápidas do Transporte Aéreo do INE, o aeroporto de Lisboa concentrou 48,1% do total de passageiros naquele período, ou 27,5 milhões, o que representa um aumento de 2,8% comparando com o período homólogo de 2024.Já o aeroporto de Faro apresentou um aumento de 6,1% no movimento de passageiros (8,5 milhões, 14,9% do total) e o do Porto concentrou 22,7% do total de passageiros movimentados (cerca de 13 milhões) e aumentou 5,8%.Apenas em setembro, aterraram nos aeroportos nacionais 24.600 aeronaves em voos comerciais, correspondendo a 7,2 milhões de passageiros (embarques, desembarques e trânsitos diretos) e foram movimentadas 20.200 toneladas de carga e correio (+4%, +3,4% e -2,3%, respetivamente, face a setembro de 2024).O INE ressalvou que o movimento diário de aeronaves e passageiros é fortemente influenciado por flutuações sazonais e de ciclo semanal, com os valores diários mais elevados geralmente registados no verão, e, no ano passado, o domingo foi o dia da semana com maior número de passageiros desembarcados.Desde o início deste ano, têm sido registados máximos mensais históricos do número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais, com exceção do mês de fevereiro.Em setembro, o desembarque médio diário atingiu 118.900 passageiros, um número superior ao observado no mesmo mês de 2024 (115.100), o que representa um crescimento de 3,3%.Considerando o volume de passageiros desembarcados e embarcados em voos internacionais entre janeiro e setembro, o Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos, com aumentos de 2,3% no número de passageiros desembarcados e embarcados face ao mesmo período do ano anterior.Em sentido oposto, França registou diminuições no número de passageiros desembarcados (-1,8%) e embarcados (-1,4%), ocupando a segunda posição, seguindo-se Espanha, Alemanha e Itália nas terceira, quarta e quinta posições dos principais países de origem e de destino.Nos primeiros nove meses do ano, registou-se um aumento de 1,6% no movimento de carga e correio nos aeroportos nacionais face ao mesmo período de 2024, totalizando 189.000 toneladas.O movimento de mercadorias no aeroporto de Lisboa representou 77,9% do total, atingindo 147.200 toneladas, um aumento de 2,3% face ao mesmo período de 2024.No conjunto dos restantes aeroportos, o movimento de carga e correio diminuiu 0,8%, entre janeiro e setembro. .Número de passageiros nos aeroportos nacionais atingiu máximos históricos mensais até agosto