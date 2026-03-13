Passageiros nos aeroportos nacionais sobem 4% em janeiro para 4,4 milhões

Os aeroportos nacionais movimentaram 4,4 milhões de passageiros em janeiro, um crescimento de 4,0% face ao mesmo mês de 2025, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta sexta-feira, 13.

O aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, movimentou 56,6% do total de passageiros (2,5 milhões), um aumento homólogo de 3,4%, enquanto o aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, movimentou 23,6% do total (1,0 milhão de passageiros, o equivalente a uma subida de 9,6%).

O aeroporto Gago Coutinho, em Faro, teve uma descida homóloga de 2,5%, tendo movimentado 302,1 mil passageiros, o equivalente a 6,8% do total.

O aeroporto Cristiano Ronaldo, no Funchal, foi o terceiro aeroporto com mais movimento de passageiros no primeiro mês deste ano, com um aumento homólogo de 4,8%, para 345,9 mil.

Em média, houve o desembarque de 68,2 mil passageiros por dia, acima dos 65,6 mil registados no mesmo mês do ano passado.

Ao longo de janeiro, aterraram nos aeroportos nacionais 16,5 mil aeronaves em voos comerciais, uma subida de 2,9% em termos homólogos.

Espanha foi o principal país de origem dos voos, subindo 5,6% no número de passageiros desembarcados, seguindo-se França (-3,8%), enquanto nos destinos as posições inverteram-se, tendo França ocupado a primeira posição (descida de 4,1% nos passageiros embarcados) e Espanha a segunda (aumento de 5,4%).

O Reino Unido ocupou a terceira posição tanto como país de origem, como país de destino, tendo havido aumentos de 1,5% nos passageiros desembarcados e de 3,2% nos passageiros embarcados.

“Brasil e Alemanha alternaram entre a quarta e quinta posições, consoante se trate de país de origem ou de destino dos voos”, acrescenta o INE.

Já em termos de carga e correio movimentados nos aeroportos nacionais, houve uma diminuição homóloga de 1,6%, para 17.992 toneladas.

O aeroporto de Lisboa movimentou 13.679 toneladas, o equivalente a 76,3% do total e uma descida homóloga de 2,4%, enquanto nos restantes aeroportos houve uma subida de 1,0%.