Passageiros nos aeroportos sobem 2% em agosto para 7,9 milhões

Os aeroportos nacionais movimentaram em agosto 7,9 milhões de passageiros, mais 2% em termos homólogos, acumulando ainda 51,01 milhões de passageiros desde o início do ano, numa subida homóloga de 2,4%, divulgou esta quarta-feira o INE.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), no mês em análise, desembarcaram, em média, 124,9 mil passageiros por dia, mais 2,1% que no mesmo mês do ano passado.

A grande maioria dos passageiros desembarcados em agosto (81,4%) correspondeu a tráfego internacional, representando 3,2 milhões (+3,1%), tendo a Europa sido a principal origem (66,4% do total), seguida pelo continente americano (9,8%).

Quanto aos passageiros embarcados, 82,3% corresponderam a tráfego internacional, o equivalente a 3,3 milhões (+3,0%), destacando-se o peso de Europa (68,1%) e América (9,6%).

No mesmo período, o tráfego de carga e correio também aumentou, em 7,2% para 22,0 mil toneladas, depois de ter subido 4,4% em julho.

Em agosto, registaram-se 26,7 mil aterragens de aeronaves em voos comerciais, numa subida homóloga de 1,4%, na sequência da subida de 1,3% registada em julho.

O gabinete de estatísticas divulgou ainda dados acumulados dos primeiros oito meses do ano, concluindo que entre janeiro e agosto de 2026, o número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais aumentou 2,4% face a 2025.

O aeroporto de Lisboa concentrou 47,7% do total de passageiros movimentados, com 24,3 milhões de passageiros, enquanto o aeroporto do Porto movimentou 12,1 milhões de passageiros e o aeroporto de Faro teve 7,6 milhões de passageiros.

Neste período, o Reino Unido "manteve-se o principal país de origem e de destino dos voos com passageiros", seguindo-se Espanha, França e Alemanha e Itália.

Já o movimento de carga desde o início do ano cresceu 1,7%, tendo o aeroporto de Lisboa representado 77,3%, um aumento homologo de 0,8%, enquanto os restantes aeroportos aumentaram 5,2%.