Passageiros nos aeroportos sobem 2,5% no 1.º semestre, mas caem 0,2% em junho

Os aeroportos nacionais movimentaram em junho 7,1 milhões de passageiros, uma quebra homóloga de 0,2% após máximos históricos nos cinco meses anteriores, acumulando uma subida de 2,5% no primeiro semestre, para 35,341 milhões, divulgou esta quinta-feira o INE.

“Depois de terem sido registados máximos históricos no movimento de passageiros nos aeroportos nacionais nos primeiros cinco meses de 2026, em junho registou-se um ligeiro decréscimo. Nesse mês, desembarcaram, em média, 118,7 mil passageiros por dia, menos 0,1% do que em junho de 2025”, destaca o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Já no acumulado até junho, o número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais aumentou 2,5% face a 2025 (+4,8% em 2025), para 35,341 milhões.

Neste período de seis meses, o aeroporto de Lisboa concentrou 49,4% do total, correspondendo a 17,4 milhões de passageiros e a um crescimento homólogo de 1,3%.

Já o aeroporto do Porto movimentou 8,5 milhões de passageiros (23,9% do total), registando um crescimento de 7,0%, e o de Faro registou 4,8 milhões de passageiros movimentados (13,6% do total), representando um crescimento homólogo de 3,8%.

Analisando o volume de passageiros desembarcados e embarcados em voos internacionais no primeiro semestre, o Reino Unido manteve-se o principal país de origem e destino, com aumentos homólogos de 4,3% e 4,7%, respetivamente.

França, Espanha e Alemanha ocuparam a segunda, terceira e quarta posições, respetivamente, enquanto a Itália manteve a quinta posição entre os principais países de destino e ocupou também o mesmo posto entre os principais países de origem.

No que se refere ao movimento de carga e correio nos aeroportos nacionais, aumentou ligeiramente, 0,4%, entre janeiro e junho, o que compara com uma subida de 2,5% no mesmo período de 2025.

O aeroporto de Lisboa movimentou 97,2 mil toneladas de carga e correio (77,3% do total), correspondendo a um decréscimo homólogo de 0,9%, enquanto nos restantes aeroportos, em conjunto, o movimento de carga e correio aumentou 4,7%.

Considerando apenas o mês de junho, os aeroportos nacionais movimentaram 21,8 mil toneladas de carga e correio, uma subida homóloga de 3,4% (-3,3% no mês anterior).

Os dados do INE indicam ainda que, em junho, se registaram 24,2 mil aterragens de aeronaves em voos comerciais nos aeroportos nacionais, uma quebra de 1,0% face ao mesmo mês de 2025.

Nesse mês, 82,9% dos passageiros desembarcados corresponderam a tráfego internacional, totalizando 3,0 milhões de passageiros (+1,0%).

A Europa manteve-se como a principal origem dos passageiros desembarcados, representando 68,7% do total (+0,9%). O continente americano continuou a ocupar a segunda posição, concentrando 9,8% (+0,9%).

Relativamente aos passageiros embarcados, 82,7% corresponderam a tráfego internacional, num total de 2,9 milhões (+0,5%).

A Europa manteve-se como o principal destino, concentrando 68,8% do total de passageiros embarcados (+0,3% face a junho de 2025), enquanto o continente americano permaneceu como o segundo principal destino, representando 9,5% do total (+1,1%).