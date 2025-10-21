Património líquido da UE volta a cair para níveis ainda mais negativos. Já supera 49% do PIB

O património líquido dos Estados-membros da UE voltou a deteriorar-se no segundo trimestre, até aos 9,024 biliões de euros. O valor corresponde a 49,1% do PIB europeu.Em causa está a diferença entre o valor dos ativos e do passivo, que caiu 172 mil milhões de euros em comparação com o primeiro trimestre deste ano, agravando o cenário. Em termos homólogos, registou-se uma deterioração mais elevada, na ordem de 396 mil milhões de euros.De acordo com os dados do Eurostat, Portugal tem o décimo pior registo, ao atingir 176,4 mil milhões de euros no segundo trimestre (após 175,1 mil milhões no período anterior e 183,5 mil milhões no mesmo período do ano passado). Na liderança de uma tabela em que ninguém quer estar, encontra-se a Itália (passivo superior aos ativos em 2,781 biliões de euros). Seguem-se França (2,184), Espanha (1,252) e a Alemanha (um bilião de euros). De seguida, surgem Bélgica, Polónia, Grécia, Áustria e Países Baixos.Os melhores números pertencem aos países nórdicos, com a Noruega na primeira posição (ativos superam o passivo, com uma diferença de 1,8 biliões de euros). Suécia e Finlândia completam o pódio..Eurostat revê em alta crescimento do PIB da zona euro para 1,5% no 2.º trimestre.Eurostat: Portugal mantém terceira maior dívida pública da UE no 2.º trimestre