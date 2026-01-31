Paulo Cunha: “Do ponto de vista político, esta é uma espécie de Constituição para a IA”

Enquanto relator, qual foi a batalha mais difícil que travou para chegar a este texto final que as comissões LIBE e IMCO validaram esta semana?

A batalha prende-se com o âmago da questão: o conflito permanente entre a necessidade de espaço para o desenvolvimento tecnológico e a exigência de controlo para a proteção de potenciais vítimas. É um trade-off. Queremos que a IA progrida e que haja inovação e arrojo criativo, mas queremos proteção. E esta proteção tem uma escala alargada. Não falamos apenas de direitos individuais, mas da proteção de democracias e soberanias. Vimos recentemente o caso da Roménia, onde uma eleição foi anulada por ingerência externa através destes mecanismos. O grande desafio foi compatibilizar estas duas dimensões a priori antagónicas.

Há quem tema que a regulação seja um travão excessivo à inovação. Esta Convenção consegue encontrar a fórmula certa do ponto de vista jurídico?

Ela é apenas uma etapa num processo longo que está longe de terminar. A Convenção não é uma panaceia. Estamos a fazer um caminho regulatório passo a passo — às vezes com passos curtos, mas consistentes. Uma propensão regulatória desajustada poderia ter efeitos fatais no crescimento da IA. É a velha questão: queremos o lado bom da tecnologia, mas não o mau. Temos de ser cuidadosos para que, ao tentar travar o lado mau, não acabemos por obstaculizar o lado bom.

Relativamente a casos práticos, como é que este documento protege um cidadão que se veja vítima de uma deepfake ou de manipulação de imagem?

A Convenção não diz “como” se protege no detalhe técnico, mas fixa que “tem” de se proteger. O grande objetivo é fixar limiares e contingentes de proteção. Isto é inédito. Até há poucos meses, não havia qualquer freio; quem estava do lado da tecnologia algorítmica tinha uma estrada completamente aberta. Agora dizemos: “Continuem a criar, mas há barreiras”. Seja na proteção de faixas vulneráveis, como as crianças, ou no combate aos conteúdos falsos que hoje qualquer pessoa com um telemóvel consegue criar.

Mencionou também a proteção dos regimes políticos como um dos pontos mais complexos do debate parlamentar. Porquê?

Foi difícil convencer alguns deputados de que o problema não se esgota na proteção das crianças, apesar de isso ser absolutamente essencial. Coloca-se também na proteção dos regimes. Esta dimensão coletiva é complexa porque existe uma tendência mais radical, generalizada na Europa, que não vê como um problema colocar em causa os modelos de regime atuais. Existem vocações imperialistas e colonialistas que procuram sensibilizar outros povos a seguir os seus passos. Garantir que a IA não é usada para este tipo de manipulação política foi, talvez, o ângulo mais difícil das negociações.