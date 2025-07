PCP considera privatização da TAP um "crime contra o país"

Em declarações aos jornalistas no parlamento, o deputado do PCP Bruno Dias considerou que intenção de o Governo alienar pelo menos 51% do capital da TAP, hoje anunciada em Conselho de Ministros, confirma "o enfeudamento do PS aos interesses do grande capital e a sua submissão às imposições da União Europeia, que há muito traçou o objetivo de liquidar" a companhia aérea.