Pedidos de crédito pessoal crescem 40% em Lisboa no terceiro trimestre

É em Lisboa que se recorre mais ao crédito. A afirmação é do CreditoPessoal.pt, que revela que no terceiro trimestre deste ano, 40% dos pedidos de empréstimo endereçados aquela instituição tiveram origem nos residentes em Lisboa. Logo de seguida, a marca lista Porto, Setúbal, Braga, Aveiro, Faro, Santarém, Coimbra e Viseu, como as cidades onde as pessoas mais recorrem a este género de ajuda..De acordo com a análise do CreditoPessoal.pt, nestes totais estão incluídos todos os tipos de crédito pessoal, sendo que na maioria das solicitações não se conhece a que se destina o dinheiro pedido. Embora nos que se se conhece a finalidade, destacam-se compra de automóvel, realização de obras ou pagamento de outros créditos, revela a empresa. .Em detalhe, quem mais pediu crédito - tanto no terceiro trimestre de 2022, quer no mesmo período deste ano - são os agregados que recebem entre 400 e 759 euros..No entanto, o CreditoPessoal.pt aponta que, naquele mesmo período, registou um aumento de 67% nos pedidos de crédito pessoal por parte de famílias que recebem entre 2001 e três mil euros. Detalha, ainda a intermediária de crédito que "o segundo maior crescimento de pedidos de crédito pessoal ao CréditoPessoal.pt aconteceu no escalão de 901 a mil euros". Seguido dos agregados que recebem entre 1501 e dois mil euros..Por outro lado, a empresa destaca que entre o terceiro trimestre de 2022 e o mesmo período deste ano, a recusa de crédito aumentou 118%, devido, principalmente à elevada taxa de esforço que iria representar e também à instabilidade profissional dos proponentes