Pedidos de desemprego nos EUA sobem na semana passada para 206 mil

O número de pedidos de subsídio de desemprego subiu em dois mil na semana passada, para 206 mil, informou esta quinta-feira o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos da América.

Os pedidos de subsídio de desemprego são um indicador dos despedimentos, e os economistas monitorizam-nos de perto, pois são usados como medidor da evolução do mercado de trabalho.

Os 206 mil pedidos registados na semana terminada em 29 de agosto comparam com os 204 mil contabilizados na semana anterior - um valor revisto em alta face aos 203 mil inicialmente comunicados.

Ao longo do último ano, os pedidos têm-se mantido num intervalo historicamente baixo, entre cerca de 200 mil e 230 mil por semana. Há um ano, na semana homóloga, o valor de pedidos de subsídio de desemprego foi de 236 mil.

A média a quatro semanas, que permite uma leitura menos sujeita a flutuações, é de 207.250, contra 205.750 na semana terminada em 22 de agosto e 230.500 na semana comparável.

O número total de americanos que solicitaram subsídio de desemprego na semana anterior, que terminou em 22 de agosto, foi de 1,78 milhões, representando uma subida de 8.000 face à semana anterior.