Pedro Rebelo de Sousa nomeado presidente da Fundação Millennium BCP

O advogado e gestor Pedro Rebelo de Sousa foi nomeado presidente da Fundação Millennium bcp, sucedendo no cargo ao embaixador António Monteiro, que conclui no final de julho o seu mandato, anunciou esta quinta-feira (9 de julho) a instituição, em comunicado.

A Fundação Millennium bcp recorda, na nota, "um ciclo de liderança de mais de oito anos" de António Monteiro como presidente, "marcado por um forte compromisso com a missão da Fundação e por um contributo determinante no panorama cultural português", sublinha a entidade privada que dedica grande parte do seu mecenato no apoio às artes e à recuperação de património histórico.

Numa nota conjunta citada pela Fundação, Nuno Amado, presidente do conselho de administração do Millennium bcp, e Miguel Maya, presidente executivo do Millennium bcp, agradecem o contributo do presidente cessante da entidade, indicando ainda que assumirá funções como curador da Fundação Millennium bcp.

O programa de Apoio Mecenático da Fundação Millennium bcp centra-se em três grandes áreas: cultura, incluindo língua portuguesa e património, ciência e educação, e solidariedade social.

Na área da cultura, a fundação, criada há mais de 30 anos, desenvolve uma importante atividade mecenática em Portugal, nomeadamente com apoios a museus nacionais, arte contemporânea, artes de palco, projetos nas áreas da música e editoriais, e restauro de património.

É o caso, entre outros, dos apoios ao Museu Nacional do Azulejo, Museu Nacional de Arte Antiga, o Museu Nacional dos Coches, o Museu Arpad Szenes - Vieira da Silva, à Companhia Nacional de Bailado, os restauros dos Painéis de São Vicente, dos murais em Lisboa do artista Almada Negreiros, do antigo carrinho de passeio da Casa Real portuguesa, ou a iniciativa Concertos nas Igrejas, e o Festival de Música de Alcobaça.

Também patrocinou a edição da Obra Completa Pombalina, do catálogo ‘raisonné’ da artista Aurélia de Sousa e o Guia de Arquitetura Gonçalo Byrne, o prémio Estudar a Dança, o Prémio Literário da Fundação Eça de Queiroz, além de vários prémios de arte contemporânea e as feiras ARCOlisboa e Drawing Room.

Pedro Rebelo de Sousa, de 71 anos, irmão do anterior Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, licenciou-se em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde foi docente, tendo iniciado o seu percurso no setor financeiro nos Estados Unidos, onde foi vice-presidente da divisão internacional de mercados financeiros do Citibank, liderou o departamento de sindicatos de empréstimos e reestruturações no banco Citicorp, e, regressado a Portugal, foi presidente do Banco Fonsecas & Burnay.

Na área jurídica entrou no início dos anos 1990 na firma Simmons & Simmons, fundou e liderou durante 30 anos a sua própria firma de advocacia, a SRS Advogados, presidiu ao Conselho Geral do Instituto Português de Corporate Governance, e entre 2017 e maio deste ano foi presidente da Assembleia Geral do BCP, tendo passado entretanto pelos órgãos sociais de empresas como a operadora de energia Redes Energéticas Nacionais.