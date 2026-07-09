Economia

Pedro Rebelo de Sousa nomeado presidente da Fundação Millennium BCP

Fundação recorda "contributo determinante no panorama cultural português" do antecessor, António Monteiro. Fundação apoia vários museus
Advogado, de 71 anos, é o novo escolhido
Advogado, de 71 anos, é o novo escolhidoFOTO: Jorge Amaral
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O advogado e gestor Pedro Rebelo de Sousa foi nomeado presidente da Fundação Millennium bcp, sucedendo no cargo ao embaixador António Monteiro, que conclui no final de julho o seu mandato, anunciou esta quinta-feira (9 de julho) a instituição, em comunicado.

A Fundação Millennium bcp recorda, na nota, "um ciclo de liderança de mais de oito anos" de António Monteiro como presidente, "marcado por um forte compromisso com a missão da Fundação e por um contributo determinante no panorama cultural português", sublinha a entidade privada que dedica grande parte do seu mecenato no apoio às artes e à recuperação de património histórico.

Numa nota conjunta citada pela Fundação, Nuno Amado, presidente do conselho de administração do Millennium bcp, e Miguel Maya, presidente executivo do Millennium bcp, agradecem o contributo do presidente cessante da entidade, indicando ainda que assumirá funções como curador da Fundação Millennium bcp.

O programa de Apoio Mecenático da Fundação Millennium bcp centra-se em três grandes áreas: cultura, incluindo língua portuguesa e património, ciência e educação, e solidariedade social.

Na área da cultura, a fundação, criada há mais de 30 anos, desenvolve uma importante atividade mecenática em Portugal, nomeadamente com apoios a museus nacionais, arte contemporânea, artes de palco, projetos nas áreas da música e editoriais, e restauro de património.

É o caso, entre outros, dos apoios ao Museu Nacional do Azulejo, Museu Nacional de Arte Antiga, o Museu Nacional dos Coches, o Museu Arpad Szenes - Vieira da Silva, à Companhia Nacional de Bailado, os restauros dos Painéis de São Vicente, dos murais em Lisboa do artista Almada Negreiros, do antigo carrinho de passeio da Casa Real portuguesa, ou a iniciativa Concertos nas Igrejas, e o Festival de Música de Alcobaça.

Também patrocinou a edição da Obra Completa Pombalina, do catálogo ‘raisonné’ da artista Aurélia de Sousa e o Guia de Arquitetura Gonçalo Byrne, o prémio Estudar a Dança, o Prémio Literário da Fundação Eça de Queiroz, além de vários prémios de arte contemporânea e as feiras ARCOlisboa e Drawing Room.

Pedro Rebelo de Sousa, de 71 anos, irmão do anterior Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, licenciou-se em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde foi docente, tendo iniciado o seu percurso no setor financeiro nos Estados Unidos, onde foi vice-presidente da divisão internacional de mercados financeiros do Citibank, liderou o departamento de sindicatos de empréstimos e reestruturações no banco Citicorp, e, regressado a Portugal, foi presidente do Banco Fonsecas & Burnay.

Na área jurídica entrou no início dos anos 1990 na firma Simmons & Simmons, fundou e liderou durante 30 anos a sua própria firma de advocacia, a SRS Advogados, presidiu ao Conselho Geral do Instituto Português de Corporate Governance, e entre 2017 e maio deste ano foi presidente da Assembleia Geral do BCP, tendo passado entretanto pelos órgãos sociais de empresas como a operadora de energia Redes Energéticas Nacionais.

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