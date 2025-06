Península Ibérica pode torna-se hub de inovação para energias limpas

Para a Cleantech for Iberia há todo um conjunto de vantagens em investir nestas tecnologias limpas, na Península Ibérica: desde logo, o serem uma energia renovável barata e abundante, possibilitarem o cumprimento das metas ambiciosas - Portugal quer ter 80% de energia renovável até 2026, enquanto que Espanha tem o mesmo objetivo, mas para 2030 - promover a criação de postos de trabalho qualificados, fomentar o armazenamento de energia e produção de hidrogénio verde e auxiliar a descarbonização.

Entre as entidades que hoje constituem a Cleantech for Iberia incluem-se, do lado dos investidores, a Seaya, Net Zero Ventures, Klima, Zubi Group, Adara, Axon, Inclimo, A&G, Kira Ventures e BBVA. Já a FertigHy, Malta, H2 Green Steel, Plastic Energy, Build to Zero e Rega Energy entram no consórcio como inovadores, com a IE University e a Universidade Nova de Lisboa a representarem as universidades.

As energias renováveis foram um dos temas "quentes" da Web Summit deste ano, com diversas apresentações e debates. Foi sublinhada a necessidade de alterar não só a forma como se produz energia - as empresas produtoras de energia fazem parte da solução, como lembrou Ana Paula Marques, da EDP - mas, e também, a forma como esta é consumida. E isso implica alterações de comportamento, o que se traduz num trabalho para todos.